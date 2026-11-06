Макс Ферстаппен пошутил, что установил на свой болид «антивирус», когда пилотов «Формулы-1» спросили о возможном повторении программных проблем машин 2026 года во время дождя. Поводом для вопроса стал прогноз осадков на Гран-при Сан-Паулу и сбои, с которыми гонщики ранее столкнулись в Малайзии.

Тему подняли на официальной пресс-конференции FIA перед этапом на «Интерлагосе». Журналист Globo спросила Макса Ферстаппена, Фернандо Алонсо и Арвида Линдблада, опасаются ли они новых проблем с программным обеспечением машин в мокрых условиях.

«Я установил антивирус на свою машину, так что со мной всё будет в порядке», — отшутился Ферстаппен.

Алонсо отреагировал серьёзнее. По словам двукратного чемпиона мира, причины малайзийских проблем, насколько ему известно, уже поняты.

«Думаю, после Малайзии проблемы разобрали, поэтому надеюсь, что всё исправлено», — сказал испанец.

Линдблад также выразил надежду, что неисправности устранены, после чего Ферстаппен продолжил шутку, напомнив молодому пилоту, что машины используют одинаковое программное обеспечение.

Тема особенно актуальна для машин нового поколения, которые дебютировали в «Формуле-1» в сезоне-2026. На этапе в Малайзии мокрая трасса уже выявила проблемы в работе программных систем, поэтому возможный дождь в Сан-Паулу стал отдельным техническим фактором перед гоночным уик-эндом.

Сам Ферстаппен, впрочем, дождя не избегает. Перед этапом он напомнил, что «Интерлагос» неоднократно дарил хаотичные гонки в сложных погодных условиях, а сочетание трассы и переменчивой погоды делает заезды особенно зрелищными.