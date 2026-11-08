21-летний Рафаэл Камара пережил одну из самых необычных дебютных квалификаций в «Формуле-1». Бразилец дважды попал в барьер под сильным дождём на «Интерлагосе», но всё равно сумел пройти в Q2 и благодаря штрафам соперников начнёт домашний Гран-при с 11-й позиции.

Для Камары это была первая квалификация в карьере в F1. Причём всего днём ранее он впервые сел за руль нынешней машины Haas VF-26. Первые пятничные тренировки проходили по сухой трассе, а к квалификации Сан-Паулу накрыл сильный дождь.

Уже в Q1 Камару развернуло на мокром асфальте. Машина задела защитный барьер, бразилец повредил переднее крыло, однако сумел вернуться в боксы. Haas оперативно отремонтировал болид, после чего новичок снова вышел на трассу и неожиданно пробился во второй сегмент.

«Для новичка, который проводит домашнюю гонку и сразу попадает в квалификацию с большим количеством стоячей воды, это было чрезвычайно сложно», — признал руководитель Haas Аяо Комацу.

Но в Q2 Камара ошибся снова. На одном из последних кругов он заблокировал колёса, проехал по траве и врезался в барьер. Из-за аварии появились красные флаги, а сам бразилец завершил квалификацию на 13-м месте.

«Я немного разочарован своими ошибками. Понимаю, что команда не этого хочет, но в целом думаю, что сессия была позитивной», — сказал Камара после заезда.

Несмотря на две ошибки, стартовая позиция новичка оказалась значительно выше результата квалификации. Сразу несколько соперников получили штрафы за замену компонентов силовых установок, поэтому Камара поднимется с 13-го на 11-е место.

Теперь перед дебютной гонкой бразилец ставит перед собой максимально простую задачу.

«Одно мы точно знаем: завтра не хотим разбиться. Постараемся провести чистую гонку», — признался пилот.

Ранее Life.ru рассказывал, что Рафаэл Камара неожиданно получил возможность дебютировать в «Формуле-1» именно на домашнем Гран-при Бразилии. На момент объявления он даже ни разу не выступал на «Интерлагосе» и не пилотировал Haas образца 2026 года.