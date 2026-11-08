Сразу оба бразильских пилота «Формулы-1» разбили машины во время дождевой квалификации домашнего Гран-при Сан-Паулу. Габриэл Бортолето завершил борьбу ещё в Q1, а дебютант Рафаэл Камара сумел пройти во второй сегмент, но затем также врезался в барьер. Оба гонщика не пострадали.

Первым не повезло Бортолето. На сильно залитой водой трассе пилот Audi потерял контроль над машиной в районе поворота Junção, вылетел на траву и ударился о стену задней частью болида. Заднее антикрыло оказалось повреждено настолько сильно, что механики не успели вернуть бразильца на трассу. В итоге он показал худший результат Q1.

Особенно болезненным эпизод оказался для Бортолето из-за домашнего этапа. После квалификации он признался, что тяжело переживает ошибку, напомнив, что и годом ранее Гран-при в Сан-Паулу сложился для него неудачно.

У Рафаэла Камары квалификация получилась ещё более нервной. Уже в Q1 дебютант Haas развернулся на мокрой трассе, задел барьер, проколол шину и повредил переднее антикрыло. Команда успела отремонтировать машину, после чего 21-летний бразилец вернулся на трассу и сенсационно пробился в Q2.

Во втором сегменте Камара шёл на быстром круге и претендовал на попадание в топ-10, но в концовке снова потерял контроль, вылетел на траву и ударился о стену. Авария привела к красным флагам и досрочно завершила Q2. Камара занял 13-е место в квалификации.

После аварии новичок сразу извинился перед Haas по радио. Позднее он признался, что впервые пилотировал болид «Формулы-1» в настолько сложных дождевых условиях, но в целом назвал дебютную квалификацию позитивной. Благодаря штрафам соперников Камара стартует в гонке 11-м, а Бортолето — 19-м.