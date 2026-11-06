21-летний бразилец Рафаэл Камара проведёт первый в карьере Гран-при «Формулы-1» сразу перед домашними трибунами — за Haas на этапе в Сан-Паулу. Причём до этого гонщик ни разу не выступал на «Интерлагосе» и ещё не садился за руль нынешнего болида команды VF-26.

Дебют Камары получился неожиданно ранним. Изначально Haas подписала его как основного пилота на сезон-2027, однако планы изменились после ситуации с Эстебаном Оконом. Во время предыдущего этапа в Мексике француза заменил резервист Рё Хиракава, а затем команда объявила, что Окон больше не вернётся за руль Haas в этом сезоне.

На Гран-при Сан-Паулу Хиракава помочь команде не сможет из-за выступления за Toyota в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Поэтому шанс раньше времени получил Камара.

«Я всегда стараюсь сосредоточиться на себе, на вещах, которые могу контролировать», — рассказал бразилец перед дебютным уик-эндом.

Задача для новичка будет непростой. Камара признался, что никогда прежде не пилотировал машину Haas образца 2026 года и не ездил по трассе «Интерлагос». До приезда в Сан-Паулу он успел поработать на симуляторе Ferrari.

При этом совсем незнакомым с техникой Haas его назвать нельзя. В августе Камара участвовал в тестах прошлогодней VF-25 в Портимане, после которых руководитель команды Аяо Комацу высоко оценил его скорость и способность справляться с давлением.

Рафаэл Камара считается одним из главных молодых талантов бразильского автоспорта. Он входит в Академию Ferrari, выиграл чемпионат «Формулы-3» в 2025 году, а сейчас лидирует в общем зачёте «Формулы-2». В Haas он будет выступать вместе с Олли Берманом.