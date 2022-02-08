Песков: Пока пути решения вопроса о гарантиях безопасности не прощупываются

Пока реальные пути решения вопроса о гарантиях безопасности даже не прощупываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности наших западных визави принимать во внимание наши озабоченности", — сказал представитель Кремля.