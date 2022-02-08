Песков: Пока пути решения вопроса о гарантиях безопасности не прощупываются
По его словам, Москва не чувствует и не видит готовности Запада принимать во внимание озабоченности по этой теме.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото на обложке © Shutterstock
Пока реальные пути решения вопроса о гарантиях безопасности даже не прощупываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности наших западных визави принимать во внимание наши озабоченности", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что тема гарантий безопасности для России остаётся самой важной.
Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais.
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