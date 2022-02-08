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Песков: Пока пути решения вопроса о гарантиях безопасности не прощупываются

По его словам, Москва не чувствует и не видит готовности Запада принимать во внимание озабоченности по этой теме.

8 февраля, 10:32

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото на обложке © Shutterstock

Пока реальные пути решения вопроса о гарантиях безопасности даже не прощупываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности наших западных визави принимать во внимание наши озабоченности",  сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что тема гарантий безопасности для России остаётся самой важной.

Путин: Озабоченности России по безопасности были проигнорированы

Путин: Озабоченности России по безопасности были проигнорированы

Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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