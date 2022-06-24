Глава ВГА Сальдо: К убийству херсонского чиновника причастны украинские диверсанты

К смерти главы управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко причастна украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом заявил глава ВГА Владимир Сальдо.

"Они (украинские власти. — Прим. Лайфа) специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".