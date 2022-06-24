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Опубликовано 24 июня 2022, 12:09

Глава ВГА Сальдо: К убийству херсонского чиновника причастны украинские диверсанты

Глава ВГА Сальдо: К смерти чиновника Савлученко в Херсонской области причастна ДРГ Украины

К смерти главы управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко причастна украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом заявил глава ВГА Владимир Сальдо.

"Они (украинские власти. — Прим. Лайфа) специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Сальдо подчеркнул, что у киевских властей, которые отдают подобные приказы, отсутствуют моральные объяснения действиям такого рода и называть их военными нельзя.

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Ранее Лайф писал, что 24 июня глава правления по молодёжной политике погиб в Херсоне в результате взрыва. Замглавы ВГА города назвал убийство сотрудника прямой угрозой властям. По его словам, хоть работник и был в его подчинении, он совершенно не занимался политикой и не делал никаких заявлений, работая в основном с документами и решая вопросы помощи детям. Позже стало известно, что мощность бомбы, от которой погиб херсонский чиновник, составляла до 300 граммов тротила.

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Никита Осипов
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