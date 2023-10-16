Команда Института развития "Кавказ.РФ" установила флаг Международной выставки-форума "Россия" на вершине Эльбруса — самой высокой горы России и Европы. Спящий вулкан и главный высокогорный курорт нашей страны стал частью истории выставки благодаря отважным спасателям Руслану Гулиеву, Алексею Водолазкину и Константину Кукушкину.

Флаг выставки-форума "Россия" установили на вершине Эльбруса. Видео © Предоставлено LIFE

13 октября, в пятницу, они совершили восхождение на Западную вершину Эльбруса. На высоте 5642 метров Гулиев, Водолазкин и Кукушкин развернули флаг, чтобы поддержать мероприятие и пригласить всех россиян на его открытие.

"Эльбрус ждёт отважных и подготовленных. Тех, кто пока не готов к восхождению, мы приглашаем на Международную выставку-форум "Россия". На ней вы сможете увидеть достижения всех регионов страны, в том числе стенд Кавказ.РФ с Эльбрусом в миниатюре. Там можно будет сделать крутое фото и узнать больше о Северном Кавказе", — отметил один из участников восхождения.

Спасатель Константин Кукушкин рассказал о восхождении на Эльбрус. Видео © Предоставлено LIFE

Кукушкин признался, что сейчас не совсем альпинистский сезон, ближе к зиме осложняются условия, например, появляется "бутылочный лёд", по которому опасно ходить, и можно сорваться.

"В октябре достаточно поздно было, и некоторые мы словили такие особенности. Но повезло с погодой. Мы ждали эту погоду недели три, чтобы можно было максимально передать красоты Приэльбрусья — главного кавказского хребта. Мы дождались её, мы вышли, задача выполнена", — рассказал он.