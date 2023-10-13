Посетители выставки "Россия" смогут побывать артековцами и написать ЕГЭ, заявил Кравцов

Россия уже побила темпы СССР по строительству новых школ, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции по презентации образовательной программы Международной выставки-форума "Россия". Он призвал всегда помнить об учителях, назвав их профессию самой значимой и главной на земле.

Кравцов сообщил, что Россия побила темпы СССР по строительству школ. Видео © LIFE

"И в рамках выставки планируется несколько экспозиций о системе школьного образования, колледжей, дошкольного образования, которыми мы действительно вправе гордиться. У нас есть такие достижения, которых нет ни у одной страны мира. Сегодня активно реализуется поручение президента [России Владимира Путина] по строительству новых школ. У нас ежегодно вводится порядка трёхсот новых школ. Такого темпа не было ни в Советском Союзе, ни, насколько я знаю, в одной стране мира", — отметил министр.

Также в РФ есть большая программа капитального ремонта школ, по которой ежегодно ремонтируется порядка полутора тысяч зданий. Кроме того, у нашей страны блестящие результаты на международных олимпиадах, что говорит о высоком качестве российского образования.

Министр напомнил о наработках в направлении развития детей — "Кванториумах", центрах "Точка роста" и уникальном национальном проекте "Образование", который, отметил он, даёт всем школьникам возможность получать качественное естественно-научное образование.

"У нас введены единые федеральные программы... Государственные учебники и многое другое. Наши прекрасные детские центры. У нас будет экспозиция "Артек", где можно будет поучаствовать в артековской жизни. Также будет возможность попробовать себя в сдаче Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена, написании Всероссийской олимпиады школьников", — добавил Кравцов.