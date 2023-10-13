Гендир "Знания" Древаль: Выставка "Россия" покажет современные достижения страны
Прошлые заслуги РФ всем известны, масштабная выставка "Россия" позволит узнать о новых свершениях и достижениях страны. Об этом на пресс-конференции по презентации образовательной программы международной выставки-форума рассказал гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль.
Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль о целях выставки "Россия". Видео © LIFE
"Мы все знаем о выдающихся достижениях нашей страны в прошлом. Это <...> грандиозные и важные вклады в науку, культуру и искусство — в самые разные сферы. Но XXI век не исключение <...>, наша страна показывает достижения по всем направлениям. <...> Первая вакцина, ледокольный флот, которому нет аналогов в мире, портал "Госуслуги" и многие другие достижения, в которые мы сможем погрузиться на выставке на протяжении полугода", — объяснил глава общества "Знание" назначение мероприятия.
На выставке помимо огромного количества экспозиций будут представлены три программы: образовательная, деловая и культурная. Генеральным партнёром образовательной части стало общество "Знание", добавил Древаль. Для организации это стало большой ответственностью и возможностью показать достижения образовательного общества с точки зрения механик и технологий передачи знаний.
Спикер напомнил о том, что президент России Владимир Путин два с половиной года назад распорядился возродить российское общество "Знание". Его руководитель полагает, что за этот срок обществу удалось вернуть себе статус главной просветительской организации России.
Напомним, президент Владимир Путин 29 марта 2023 года подписал указ о проведении Международной выставки-форума "Россия". Участниками форума, который начнёт свою работу 4 ноября на ВДНХ, станут субъекты РФ, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации, общественные организации. Будут также зарубежные представители. Выставка, которая продлится до 12 апреля 2024 года, обещает стать площадкой для крупнейших мероприятий страны. Одним из голосов международной выставки-форума стала певица Нюша. Она будет сопровождать гостей мероприятия.
LIFE