Гендир "Знания" Древаль: Выставка "Россия" покажет современные достижения страны

Прошлые заслуги РФ всем известны, масштабная выставка "Россия" позволит узнать о новых свершениях и достижениях страны. Об этом на пресс-конференции по презентации образовательной программы международной выставки-форума рассказал гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль.

Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль о целях выставки "Россия". Видео © LIFE

"Мы все знаем о выдающихся достижениях нашей страны в прошлом. Это <...> грандиозные и важные вклады в науку, культуру и искусство — в самые разные сферы. Но XXI век не исключение <...>, наша страна показывает достижения по всем направлениям. <...> Первая вакцина, ледокольный флот, которому нет аналогов в мире, портал "Госуслуги" и многие другие достижения, в которые мы сможем погрузиться на выставке на протяжении полугода", — объяснил глава общества "Знание" назначение мероприятия.

На выставке помимо огромного количества экспозиций будут представлены три программы: образовательная, деловая и культурная. Генеральным партнёром образовательной части стало общество "Знание", добавил Древаль. Для организации это стало большой ответственностью и возможностью показать достижения образовательного общества с точки зрения механик и технологий передачи знаний.

Спикер напомнил о том, что президент России Владимир Путин два с половиной года назад распорядился возродить российское общество "Знание". Его руководитель полагает, что за этот срок обществу удалось вернуть себе статус главной просветительской организации России.