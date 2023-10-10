Губернатор Кузбасса Цивилёв пригласил граждан на выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв пригласил россиян на Международную выставку-форум "Россия". Она откроется 4 ноября на ВДНХ. В телеграм-канале выставки глава Кемеровской области также рассказал о достижениях региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв приглашает на выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Видео © Telegram / Россия. Поехали!

"Наша область и вся Сибирь — это не только передовая промышленная территория и экономический тыл страны. Современный Кузбасс — это цифровые школы и научные центры, крупнейшие за Уралом спортивные комплексы и культурные объекты мирового уровня", — подчеркнул Цивилёв, добавив, что в регионе проводятся десятки международных фестивалей, а курорт Шерегеш считается одним из лучших в стране.

По его словам, Кузбасс за последние пять лет сильно изменился благодаря региональным и федеральным программам.