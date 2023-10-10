Губернатор Кузбасса Цивилёв пригласил граждан на выставку-форум "Россия" на ВДНХ
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв пригласил россиян на Международную выставку-форум "Россия". Она откроется 4 ноября на ВДНХ. В телеграм-канале выставки глава Кемеровской области также рассказал о достижениях региона.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв приглашает на выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Видео © Telegram / Россия. Поехали!
"Наша область и вся Сибирь — это не только передовая промышленная территория и экономический тыл страны. Современный Кузбасс — это цифровые школы и научные центры, крупнейшие за Уралом спортивные комплексы и культурные объекты мирового уровня", — подчеркнул Цивилёв, добавив, что в регионе проводятся десятки международных фестивалей, а курорт Шерегеш считается одним из лучших в стране.
По его словам, Кузбасс за последние пять лет сильно изменился благодаря региональным и федеральным программам.
Напомним, президент Владимир Путин 29 марта 2023 года подписал указ о проведении Международной выставки-форума "Россия". Участниками форума, который начнёт свою работу 4 ноября на ВДНХ, станут субъекты РФ, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации, общественные организации. Будут также зарубежные представители. Выставка, которая продлится до 12 апреля 2024 года, обещает стать площадкой для крупнейших мероприятий страны. Одним из голосов международной выставки-форума стала певица Нюша. Она будет сопровождать гостей мероприятия.
ТАСС / Валерий Шарифулин