Чернышенко предложил провести межправкомиссию с Кубой на выставке "Россия"

Вице-премьер, сопредседатель межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Чернышенко предложил провести её 21-е заседание на полях Международной выставки-форума "Россия" в феврале.

"Предложил провести 21-е заседание межправкомиссии во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях Международной выставки-форума "Россия", — отметили в аппарате Чернышенко после его встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Вице-премьер подчеркнул, что усилия двух государств сконцентрированы на реализации договорённостей, которые были достигнуты президентом России Владимиром Путиным, главой правительства Михаилом Мишустиным с одной стороны и лидером Кубы Мигелем Диасом-Канелем, председателем кабмина республики Мануэлем Марреро Крусом с другой. Чернышенко добавил, что по поручению Мишустина будет подписана программа научно-технического и торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Также, по его словам, в 2023 году наметилась динамика роста двусторонней торговли.

Кроме того, зампред правительства указал, что важным условием для эффективной работы является заключение контрактов с компаниями РФ и запуск проектов в рамках инвестиционной инициативы, в том числе в области добычи и переработки минеральных ресурсов, производства тростникового сахара, туризма, гостиничного бизнеса, а также солнечной энергетики. Эрнандес же в свою очередь сообщил, что Москва и Гавана подписали соглашение, которое предусматривает поощрение участия российских инвесторов в кубинских проектах.