Times: Глава МИД Британии Трасс приедет в Россию 10 февраля

"Лиз Трасс отправится в РФ в четверг, чтобы попытаться разрядить напряжённость вокруг Украины", — пишет издание.

Как ранее сообщал Лайф, Лиз Трасс должна была совершить поездку в Киев с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном. А также глава британского МИД планировала вместе с главой Минобороны Британии посетить Москву. Однако 1 февраля Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом. Министр заявила, что некоторое время будет работать в режиме самоизоляции.