Times: Глава МИД Британии Трасс приедет в Россию 10 февраля
Издание уточняет, что она попытается "разрядить напряжённость вокруг Украины".
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото © ТАСС / ЕРА / BIANCA DE MARCHI
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует посетить с визитом Россию 10 февраля. Об этом сообщает газета Times.
"Лиз Трасс отправится в РФ в четверг, чтобы попытаться разрядить напряжённость вокруг Украины", — пишет издание.
Как ранее сообщал Лайф, Лиз Трасс должна была совершить поездку в Киев с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном. А также глава британского МИД планировала вместе с главой Минобороны Британии посетить Москву. Однако 1 февраля Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом. Министр заявила, что некоторое время будет работать в режиме самоизоляции.
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