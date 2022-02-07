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Times: Глава МИД Британии Трасс приедет в Россию 10 февраля

Издание уточняет, что она попытается "разрядить напряжённость вокруг Украины".

7 февраля, 08:31

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото © ТАСС / ЕРА / BIANCA DE MARCHI

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует посетить с визитом Россию 10 февраля. Об этом сообщает газета Times.

"Лиз Трасс отправится в РФ в четверг, чтобы попытаться разрядить напряжённость вокруг Украины", — пишет издание.

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Как ранее сообщал Лайф, Лиз Трасс должна была совершить поездку в Киев с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном. А также глава британского МИД планировала вместе с главой Минобороны Британии посетить Москву. Однако 1 февраля Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом. Министр заявила, что некоторое время будет работать в режиме самоизоляции.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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