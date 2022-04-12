Эксперт Леонков рассказал о желании ЕС избавиться от старого вооружения, передав его Украине
Так, Великобритания собирается поставить Киеву противокорабельные ракеты "Гарпун", срок эксплуатации которых истекает в 2023 году.
Европа намерена поставлять не новейшее тяжёлое вооружение на Украину, а сплошной "металлолом" — технику с истекающим сроком эксплуатации или исходя из принципа "что не жалко отдать". Такое мнение озвучил в беседе с радио "Комсомольская правда" военный эксперт Алексей Леонков.
Киев уже получил от своих зарубежных партнёров большое количество оружия. Из Восточной Европы в Незалежную поставлялись советские образцы техники, напомнил эксперт. Как только российские военные успешно её уничтожили, возник вопрос, а что отправлять дальше, если натовское вооружение, то какое? Например, Великобритания намерена передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун".
"В 2020 году в Великобритании серьёзно ставили вопрос, чем заменить эти "Гарпуны", потому что срок службы их истекает в 2023 году. Короче, от этого балласта им надо избавиться, потому что они в этом году снимаются с кораблей и к 2023-му должны быть утилизированы", — поделился Леонков.
Немецкий канцлер Олаф Шольц тоже ломал голову, какие танки поставить, и заявил, что это будут "Леопарды". Однако их повезут с мест длительного хранения, поэтому боепригодность под вопросом, и снарядов для этой техники немцы давно не производят, добавил эксперт. "Так что с большим удовольствием они весь этот металлолом отправят на Украину", — заключил он.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он заявил европейским политикам, что решение по данному вопросу должно быть принято как можно быстрее — "в течение нескольких дней, а не недель".
ТАСС / ZUMA / Oscar Sosa