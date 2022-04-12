Эксперт Леонков рассказал о желании ЕС избавиться от старого вооружения, передав его Украине

Так, Великобритания собирается поставить Киеву противокорабельные ракеты "Гарпун", срок эксплуатации которых истекает в 2023 году.

Европа намерена поставлять не новейшее тяжёлое вооружение на Украину, а сплошной "металлолом" — технику с истекающим сроком эксплуатации или исходя из принципа "что не жалко отдать". Такое мнение озвучил в беседе с радио "Комсомольская правда" военный эксперт Алексей Леонков.

Киев уже получил от своих зарубежных партнёров большое количество оружия. Из Восточной Европы в Незалежную поставлялись советские образцы техники, напомнил эксперт. Как только российские военные успешно её уничтожили, возник вопрос, а что отправлять дальше, если натовское вооружение, то какое? Например, Великобритания намерена передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун".

"В 2020 году в Великобритании серьёзно ставили вопрос, чем заменить эти "Гарпуны", потому что срок службы их истекает в 2023 году. Короче, от этого балласта им надо избавиться, потому что они в этом году снимаются с кораблей и к 2023-му должны быть утилизированы", — поделился Леонков.

Немецкий канцлер Олаф Шольц тоже ломал голову, какие танки поставить, и заявил, что это будут "Леопарды". Однако их повезут с мест длительного хранения, поэтому боепригодность под вопросом, и снарядов для этой техники немцы давно не производят, добавил эксперт. "Так что с большим удовольствием они весь этот металлолом отправят на Украину", — заключил он.