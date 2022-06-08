Беременная женщина и ребёнок пострадали в результате обстрела центра Донецка

Ребёнок и две женщины, одна из которых беременна, предварительно, пострадали в результате обстрела центра Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В центре Донецка количество раненых увеличилось до трёх человек: две женщины, одна из них беременная, и ребёнок", — написал он в телеграм-канале.







Кулемзин также опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видно, что в результате атаки у киоска с прессой выбило стёкла, также повреждения есть на дорожном полотне.