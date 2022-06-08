Беременная женщина и ребёнок пострадали в результате обстрела центра Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: В результате обстрела пострадали две женщины и ребёнок
Последствия обстрела Донецка. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин
Ребёнок и две женщины, одна из которых беременна, предварительно, пострадали в результате обстрела центра Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В центре Донецка количество раненых увеличилось до трёх человек: две женщины, одна из них беременная, и ребёнок", — написал он в телеграм-канале.
Кулемзин также опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видно, что в результате атаки у киоска с прессой выбило стёкла, также повреждения есть на дорожном полотне.
Ранее Лайф рассказывал, что в ЛНР мирный житель погиб в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ. Также была повреждена линия электропередачи 35 кВ, из-за чего оказались обесточены 31 200 абонентов.