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Опубликовано 8 июня 2022, 13:54
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Стало известно имя куратора иностранных наёмников на Украине

РИА "Новости": Офицер Фролов из ГУР Минобороны Украины курировал иностранных наёмников

Куратором действующих на Украине иностранных наёмников оказался офицер Михаил Фролов из Главного управления разведки Минобороны Незалежной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

"По предварительным данным, на направлениях Николаева и Одессы курирует и координирует зарубежных наёмников, воюющих на стороне Украины, офицер воинской части А0515 Главного управления разведки Минобороны Украины Михаил Фролов", — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Кроме того, у Фролова есть документы и на другое имя, добавил источник. Информацию российская сторона узнала из показаний наёмника Эндрю Хилла.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британские власти не обращались к РФ по вопросу о судьбе пленных наёмников. Он также выразил уверенность, что, если Лондон хочет обжаловать будущий приговор бойцам, это может говорить о фактическом признании Великобританией суверенитета ДНР, легитимности следствия республики и суда.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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