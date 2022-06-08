Захарова призвала Лондон отказаться от военной поддержки Украины

Лондону необходимо принять меры, чтобы не допустить участия своих граждан в боевых действиях на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вновь призываем Лондон в корне пересмотреть своё отношение к происходящему на Украине, отказаться от военной поддержки киевского неонацистского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине", — сказала она на брифинге.

Дипломат уточнила, что Россия будет пресекать вооружённую деятельность иностранных наёмников, а группировки "добровольцев" будут уничтожаться. Британское посольство, уточнила Захарова, регулярно обращается в российский МИД по поводу задержанных наёмников для прояснения их судьбы. Она рекомендовала странам, чьи представители оказались в плену в Донбассе, обращаться напрямую к ДНР и ЛНР.