ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 13:11

Захарова призвала Лондон отказаться от военной поддержки Украины

Лондону необходимо принять меры, чтобы не допустить участия своих граждан в боевых действиях на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вновь призываем Лондон в корне пересмотреть своё отношение к происходящему на Украине, отказаться от военной поддержки киевского неонацистского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине", — сказала она на брифинге.

Дипломат уточнила, что Россия будет пресекать вооружённую деятельность иностранных наёмников, а группировки "добровольцев" будут уничтожаться. Британское посольство, уточнила Захарова, регулярно обращается в российский МИД по поводу задержанных наёмников для прояснения их судьбы. Она рекомендовала странам, чьи представители оказались в плену в Донбассе, обращаться напрямую к ДНР и ЛНР.

Песков: Британские власти не обращались к РФ по вопросу о судьбе пленных наёмников
Песков: Британские власти не обращались к РФ по вопросу о судьбе пленных наёмников

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наёмникам из Британии предъявили обвинения во время суда. По его словам, этот процесс не является частью трибунала.

BannerImage

VK / МИД России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar