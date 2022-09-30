В деле о нанесении девочке 75 ножевых ранений появился подозреваемый

В Ирландии полицейские вышли на подозреваемого в нападении на восьмилетнюю беженку с Украины. Его личность установлена, но задержания пока не было. Следователи меж тем восстановили картину действий матери и ребёнка за 48 часов до преступления.

Пострадавшая девочка до сих пор находится в критическом состоянии, за её жизнь борются врачи. Она перенесла операцию. Мать ребёнка также в тяжёлом состоянии, сообщает газета The Irish Independent.

По данным издания, во время нападения жильцы дома, где жили беженки, услышали шум, но не смогли войти в комнату, из которой он доносился. Раненого ребёнка увидел один из очевидцев через окно, когда вышел на улицу. Источник газеты отметил, что сотрудники экстренных служб увидели "ужасающую сцену", когда прибыли на место ЧП.

В доме, где было совершено преступление, проживает 15 украинцев. Он был заселён недавно. Теперь всех оттуда отправили в другое место жительства.