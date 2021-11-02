Газовый развод и опасный выключатель: аферисты придумали новые способы обмана жильцов В последнее время жителей столицы атакуют коммерсанты, которые маскируются под сотрудников "Мосгоргаза" и "Мосэнергосбыта". Как они зарабатывают? 1 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Газовый развод

Так случилось, что октябрь этого года в России прошёл под знаком нескольких крупных аварий, связанных с бытовым газом, в разных городах. И мошенники тут же решили нажиться на этой теме. Злоумышленники в дневное время делают поквартирный обход якобы с проверкой утечек газа и исправности оборудования. Для пущей убедительности они надевают форму, похожую на ту, которую используют сотрудники предприятий горгаза, и вооружаются красными корочками, выданными непонятно кем. Расчёт на то, что днём в квартирах в большинстве случаев находятся престарелые пенсионеры, которые, увидев настойчивого человека в форме и с неким удостоверением в руках, проникаются доверием и готовы выполнить всё, что тот скажет. Тем более что псевдопроверка проходит после сообщений СМИ об авариях.

Пенсионерка из Москвы Мария Васильевна тоже пустила к себе на кухню такого лжепроверяющего, который, достав непонятный прибор, поводил им возле газового крана и объявил о необходимости срочной замены запорной арматуры. После этого проверяльщик сообщил Марии Васильевне, что он вызвал аварийную бригаду и сегодня же ей установят новый кран с газоанализатором, который в случае утечки газа якобы предупредит об опасности и перекроет газ, после этого он выписал некий "наряд" на работу и потребовал произвести оплату. Пенсионерка затребованных с неё 4800 рублей на руках не имела и, пока человек в форме заполнял якобы необходимые бланки, Мария Васильевна позвонила своей дочери, мол, так и так, займи деньжат на внезапную проверку. Дочь вместо отправки денег тут же сама обратилась в городскую газовую службу, где ей сообщили, что никакой проверки по указанному адресу проводиться не должно, и запросили фамилию специалиста, который пришёл в квартиру пенсионерки. Услышав от Марии Васильевны просьбу ещё раз показать удостоверение, чтобы женщина могла продиктовать реквизиты этого "документа" в газовую службу, проверяющий немедленно удалился. На следующий день из компании "Мосгаз" пришёл настоящий проверяющий и констатировал, что с газовым оборудованием у Марии Васильевны всё в порядке.

В другом случае "инспекторы" предлагают установить счётчики на газ либо заменить газовую плиту на новую. Само собой, их расценки зашкаливают.

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

— Подобные случаи с маскарадом представляют из себя двойную опасность, — отметил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Во-первых, согласно законодательству, производить газовые работы может только специализированная организация, то есть даже если псевдогазовщики и установили бы пенсионерке некий исправный прибор (что не факт), то при реальной проверке его всё равно пришлось бы демонтировать. Само собой, деньги, потраченные на его установку и на демонтаж, никто бы не вернул. А, во-вторых, допускать мошенников к газопроводу — затея из категории повышенного риска для жизни.

В случае если к вам пришли проверять газовое оборудование, не ленитесь набрать 104 и уточнить обоснованность проверки. В столице за всё газовое оборудование отвечает только служба "Мосгаза", в других регионах, соответственно, представители региональных служб. Ни один настоящий сотрудник обслуживающей организации не станет возражать против уточняющего звонка по единому номеру, а вот мошенники постараются этому помешать или, как в случае Марии Васильевны, попросту сбежать.

Выключатели АЕ 1031

Ещё одна уловка по выманиванию денег у добросовестных собственников жилья — ревизия общедомового электрооборудования. Причём уловка в том, чтобы собственник заказал услугу по замене электрооборудования сам.

Схема такова: в почтовых ящиках москвичей оказываются извещения от некой компании "Мосэлектросеть", которая зарегистрирована только зимой 2021 года в столичном районе Хамовники. Несмотря на то что их бланк внешне очень похож на документы "Мосэнергосбыта", никакого отношения эта частная компания к столичному оператору не имеет. Уведомление "Мосэлектросети" выписывается на реальный адрес квартиры. В бумаге указано, что, мол, инспектор обнаружил в электрощите выключатель модели АЕ 1031, который не соответствует нормам пожарной безопасности. В связи с этим в 30-дневный срок рекомендуется произвести замену устаревших устройств. Для этого можно вызвать электрика по указанному в уведомлении телефону. АЕ 1031 является популярной моделью выключателей, стоимость которой составляет 50–100 рублей. Расчёт коммерсантов на то, что человек увидит якобы официальную бумагу с грозным предупреждением, испугается и вызовет из фирмы мастера, чтобы заменить опасный выключатель. Стоимость этой услуги в компании оценивается уже в несколько тысяч рублей.

"Мосэлектросеть" (МЭС) успела отметиться почти во всех административных округах Москвы. В соцсетях есть истории, когда доверчивые жители вызвали мастеров из компании. Например, один из них стал копаться в электрощите, а когда около него встал хозяин квартиры, то он попросил его удалиться: мол, не люблю, когда при работе с электричеством кто-то стоит над душой. Однако мастер не знал, что хозяин квартиры предварительно сфотографировал все свои выключатели. Вскоре мастер заявил, что, мол, заменил опасный выключатель, и запросил за работу более четырёх тысяч рублей. Когда хозяин квартиры показал мастеру, что все его выключатели остались на месте, тот понял, что его могут наказать за обман, и попросту убежал.

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— В данной схеме коммерсанты используют приём "они сами к нам обратились", и в этом случае привлечь их к какой-либо ответственности очень сложно, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Для усыпления бдительности недобросовестные компании используют бланки-завлекалки с символикой, похожей на лого известной энергосбытовой корпорации, их цель одна — оформить заказ по телефону, а после очно выманить деньги.

На самом деле, в ряде случаев энергосбытовые компании действительно оказывают услуги по диагностике, эксплуатации, ремонту, замене и проверке средств измерений и учёта электрической энергии, однако все эти работы должны проводиться бесплатно.

Всю информацию о замене электрооборудования лучше узнавать не из листовок и объявлений в подъездах домов, а в личном кабинете клиента на официальном сайте той энергосбытовой компании, которая ежемесячно собирает платежи за электричество. Если мастер представляется сотрудником "Мосэнергосбыта", то необходимо самому найти в Интернете телефон муниципального оператора и уточнить, работает ли их мастер по адресу дома. Если самозванный мастер что-то делал в щитке и требует несуразно большие деньги за свои услуги, то лучше вызвать полицию.

"Проверка пломб" на водосчётчиках

Также не оставляют в покое собственников квартир и мошенники, специализирующиеся на водосчётчиках. Их схема такова: сначала в почтовые ящики жильцов раскладывают листовки-извещения от некоей уважаемой метрологической службы, а после производят обзвон пенсионеров. Сначала звонок якобы от главного бухгалтера управляющей компании (представляются реальным именем-отчеством настоящего бухгалтера), потом от главного инженера. Суть звонков — необходимо пройти бесплатную проверку. Как только мошенники получают согласие, они в назначенный день тут как тут. И в ходе проверки якобы выясняется, что на одном или на обоих водосчётчиках нет положенных пломб и поверочных клейм. А раз так, то и все переданные показания за прошедший год являются неверными и собственнику грозит доначисление по показаниям общедомового счётчика. Конечно, данная перспектива очень сильно пугает хозяев квартир и они интересуются, как можно избежать проблем. А ловкие мошенники уже заготовили ответ: мол, это не совсем законно, но можно заново опломбировать и никто не узнает. Конечно, это не бесплатно, но всё же дешевле, чем платить по общедомовому. Получив свои 4000–5000 рублей, ловчилы вешают новые пломбы и удаляются.

Фото © LIFE

— В такой ситуации привлечь мошенников к ответственности можно, только если они будут задержаны при постановке ими пломб и передаче денег, в ином случае доказать что-то не представляется возможным. И злоумышленники это прекрасно знают, потому и действуют очень дерзко, — рассказала адвокат Адвокатской палаты Москвы Ева Митлина.

Как правило, сотрудники настоящих метрологических служб никогда сами не обращаются к собственникам жилья, они в случае необходимости действуют строго через жилинспекцию, а та, в свою очередь, обращается в управляющую компанию. И, конечно, никакой главный бухгалтер или главный инженер управляющей компании не будет никого обзванивать с агитационными целями.

Шпаргалка для бдительных

Во-первых: ремонтом и содержанием газовых приборов ведают сотрудники компании, которая заключила специальный договор с городской администрацией. Специалисты этой компании приходят только по утверждённому графику, который доступен как на интернет-сайте компании, так и, как правило, на онлайн-ресурсах городской администрации. Посмотрите его. А если этого не сделали, но проверка пришла — не постесняйтесь тут же позвонить по номеру 104, там либо подтвердят, что проверка настоящая, либо скажут, что перед вами мошенники.

Во-вторых: жильцам многоквартирных домов стоит обратить внимание на дату истечения сроков поверки счётчиков воды и электричества, у многих она указана прямо в ежемесячной платёжке. Раньше этой даты делать ничего не надо.

В-третьих: водосчётчиками в вашей квартире и их пломбированием может интересоваться только управляющая компания, а все остальные, кто задаёт похожие вопросы, скорее всего, мошенники. Имеет смысл в случае непонятной ситуации позвонить своим коммунальщикам и поинтересоваться визитёрами. Если нет никакой аварийной ситуации, то, скорее всего, выяснится, что ваши пломбы настоящую управляющую компанию вообще не интересуют. По крайней мере, до наступления сроков поверки.

Авторы Максим Греков