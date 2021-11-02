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Газовый развод и опасный выключатель: аферисты придумали новые способы обмана жильцов

В последнее время жителей столицы атакуют коммерсанты, которые маскируются под сотрудников "Мосгоргаза" и "Мосэнергосбыта". Как они зарабатывают?

1 ноября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Газовый развод

Так случилось, что октябрь этого года в России прошёл под знаком нескольких крупных аварий, связанных с бытовым газом, в разных городах. И мошенники тут же решили нажиться на этой теме. Злоумышленники в дневное время делают поквартирный обход якобы с проверкой утечек газа и исправности оборудования. Для пущей убедительности они надевают форму, похожую на ту, которую используют сотрудники предприятий горгаза, и вооружаются красными корочками, выданными непонятно кем. Расчёт на то, что днём в квартирах в большинстве случаев находятся престарелые пенсионеры, которые, увидев настойчивого человека в форме и с неким удостоверением в руках, проникаются доверием и готовы выполнить всё, что тот скажет. Тем более что псевдопроверка проходит после сообщений СМИ об авариях.

Пенсионерка из Москвы Мария Васильевна тоже пустила к себе на кухню такого лжепроверяющего, который, достав непонятный прибор, поводил им возле газового крана и объявил о необходимости срочной замены запорной арматуры. После этого проверяльщик сообщил Марии Васильевне, что он вызвал аварийную бригаду и сегодня же ей установят новый кран с газоанализатором, который в случае утечки газа якобы предупредит об опасности и перекроет газ, после этого он выписал некий "наряд" на работу и потребовал произвести оплату. Пенсионерка затребованных с неё 4800 рублей на руках не имела и, пока человек в форме заполнял якобы необходимые бланки, Мария Васильевна позвонила своей дочери, мол, так и так, займи деньжат на внезапную проверку. Дочь вместо отправки денег тут же сама обратилась в городскую газовую службу, где ей сообщили, что никакой проверки по указанному адресу проводиться не должно, и запросили фамилию специалиста, который пришёл в квартиру пенсионерки. Услышав от Марии Васильевны просьбу ещё раз показать удостоверение, чтобы женщина могла продиктовать реквизиты этого "документа" в газовую службу, проверяющий немедленно удалился. На следующий день из компании "Мосгаз" пришёл настоящий проверяющий и констатировал, что с газовым оборудованием у Марии Васильевны всё в порядке.

В другом случае "инспекторы" предлагают установить счётчики на газ либо заменить газовую плиту на новую. Само собой, их расценки зашкаливают.

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

— Подобные случаи с маскарадом представляют из себя двойную опасность, отметил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Во-первых, согласно законодательству, производить газовые работы может только специализированная организация, то есть даже если псевдогазовщики и установили бы пенсионерке некий исправный прибор (что не факт), то при реальной проверке его всё равно пришлось бы демонтировать. Само собой, деньги, потраченные на его установку и на демонтаж, никто бы не вернул. А, во-вторых, допускать мошенников к газопроводу — затея из категории повышенного риска для жизни.

В случае если к вам пришли проверять газовое оборудование, не ленитесь набрать 104 и уточнить обоснованность проверки. В столице за всё газовое оборудование отвечает только служба "Мосгаза", в других регионах, соответственно, представители региональных служб. Ни один настоящий сотрудник обслуживающей организации не станет возражать против уточняющего звонка по единому номеру, а вот мошенники постараются этому помешать или, как в случае Марии Васильевны, попросту сбежать.

Выключатели АЕ 1031

Ещё одна уловка по выманиванию денег у добросовестных собственников жилья — ревизия общедомового электрооборудования. Причём уловка в том, чтобы собственник заказал услугу по замене электрооборудования сам.

Схема такова: в почтовых ящиках москвичей оказываются извещения от некой компании "Мосэлектросеть", которая зарегистрирована только зимой 2021 года в столичном районе Хамовники. Несмотря на то что их бланк внешне очень похож на документы "Мосэнергосбыта", никакого отношения эта частная компания к столичному оператору не имеет. Уведомление "Мосэлектросети" выписывается на реальный адрес квартиры. В бумаге указано, что, мол, инспектор обнаружил в электрощите выключатель модели АЕ 1031, который не соответствует нормам пожарной безопасности. В связи с этим в 30-дневный срок рекомендуется произвести замену устаревших устройств. Для этого можно вызвать электрика по указанному в уведомлении телефону. АЕ 1031 является популярной моделью выключателей, стоимость которой составляет 50–100 рублей. Расчёт коммерсантов на то, что человек увидит якобы официальную бумагу с грозным предупреждением, испугается и вызовет из фирмы мастера, чтобы заменить опасный выключатель. Стоимость этой услуги в компании оценивается уже в несколько тысяч рублей.

"Мосэлектросеть" (МЭС) успела отметиться почти во всех административных округах Москвы. В соцсетях есть истории, когда доверчивые жители вызвали мастеров из компании. Например, один из них стал копаться в электрощите, а когда около него встал хозяин квартиры, то он попросил его удалиться: мол, не люблю, когда при работе с электричеством кто-то стоит над душой. Однако мастер не знал, что хозяин квартиры предварительно сфотографировал все свои выключатели. Вскоре мастер заявил, что, мол, заменил опасный выключатель, и запросил за работу более четырёх тысяч рублей. Когда хозяин квартиры показал мастеру, что все его выключатели остались на месте, тот понял, что его могут наказать за обман, и попросту убежал.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

— В данной схеме коммерсанты используют приём "они сами к нам обратились", и в этом случае привлечь их к какой-либо ответственности очень сложно, пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Для усыпления бдительности недобросовестные компании используют бланки-завлекалки с символикой, похожей на лого известной энергосбытовой корпорации, их цель одна — оформить заказ по телефону, а после очно выманить деньги.

На самом деле, в ряде случаев энергосбытовые компании действительно оказывают услуги по диагностике, эксплуатации, ремонту, замене и проверке средств измерений и учёта электрической энергии, однако все эти работы должны проводиться бесплатно.

Всю информацию о замене электрооборудования лучше узнавать не из листовок и объявлений в подъездах домов, а в личном кабинете клиента на официальном сайте той энергосбытовой компании, которая ежемесячно собирает платежи за электричество. Если мастер представляется сотрудником "Мосэнергосбыта", то необходимо самому найти в Интернете телефон муниципального оператора и уточнить, работает ли их мастер по адресу дома. Если самозванный мастер что-то делал в щитке и требует несуразно большие деньги за свои услуги, то лучше вызвать полицию.

"Проверка пломб" на водосчётчиках

Также не оставляют в покое собственников квартир и мошенники, специализирующиеся на водосчётчиках. Их схема такова: сначала в почтовые ящики жильцов раскладывают листовки-извещения от некоей уважаемой метрологической службы, а после производят обзвон пенсионеров. Сначала звонок якобы от главного бухгалтера управляющей компании (представляются реальным именем-отчеством настоящего бухгалтера), потом от главного инженера. Суть звонков необходимо пройти бесплатную проверку. Как только мошенники получают согласие, они в назначенный день тут как тут. И в ходе проверки якобы выясняется, что на одном или на обоих водосчётчиках нет положенных пломб и поверочных клейм. А раз так, то и все переданные показания за прошедший год являются неверными и собственнику грозит доначисление по показаниям общедомового счётчика. Конечно, данная перспектива очень сильно пугает хозяев квартир и они интересуются, как можно избежать проблем. А ловкие мошенники уже заготовили ответ: мол, это не совсем законно, но можно заново опломбировать и никто не узнает. Конечно, это не бесплатно, но всё же дешевле, чем платить по общедомовому. Получив свои 4000–5000 рублей, ловчилы вешают новые пломбы и удаляются.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

— В такой ситуации привлечь мошенников к ответственности можно, только если они будут задержаны при постановке ими пломб и передаче денег, в ином случае доказать что-то не представляется возможным. И злоумышленники это прекрасно знают, потому и действуют очень дерзко, рассказала адвокат Адвокатской палаты Москвы Ева Митлина.

Как правило, сотрудники настоящих метрологических служб никогда сами не обращаются к собственникам жилья, они в случае необходимости действуют строго через жилинспекцию, а та, в свою очередь, обращается в управляющую компанию. И, конечно, никакой главный бухгалтер или главный инженер управляющей компании не будет никого обзванивать с агитационными целями.

Шпаргалка для бдительных

Во-первых: ремонтом и содержанием газовых приборов ведают сотрудники компании, которая заключила специальный договор с городской администрацией. Специалисты этой компании приходят только по утверждённому графику, который доступен как на интернет-сайте компании, так и, как правило, на онлайн-ресурсах городской администрации. Посмотрите его. А если этого не сделали, но проверка пришла — не постесняйтесь тут же позвонить по номеру 104, там либо подтвердят, что проверка настоящая, либо скажут, что перед вами мошенники.

Во-вторых: жильцам многоквартирных домов стоит обратить внимание на дату истечения сроков поверки счётчиков воды и электричества, у многих она указана прямо в ежемесячной платёжке. Раньше этой даты делать ничего не надо.

В-третьих: водосчётчиками в вашей квартире и их пломбированием может интересоваться только управляющая компания, а все остальные, кто задаёт похожие вопросы, скорее всего, мошенники. Имеет смысл в случае непонятной ситуации позвонить своим коммунальщикам и поинтересоваться визитёрами. Если нет никакой аварийной ситуации, то, скорее всего, выяснится, что ваши пломбы настоящую управляющую компанию вообще не интересуют. По крайней мере, до наступления сроков поверки.

Маленькая хитрость против мошенников: Как обезопасить своих престарелых родителей от потери квартиры

Маленькая хитрость против мошенников: Как обезопасить своих престарелых родителей от потери квартиры

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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