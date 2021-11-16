Заболел и не проснулся: Почему от коронавируса можно умереть во сне Оказывается, банальный храп — сигнал о серьёзном риске не пережить пандемию в случае заражения. 15 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Что такое апноэ во сне

В ночной тиши внезапно раздаётся раскатистый храп, и человек даже вроде бы просыпается, но через какое-то время снова слышно его тихое и мерное дыхание. Врачи не устают повторять: это не просто "такая особенность". Это типичное проявление апноэ во сне — внезапных остановок дыхания. Чаще всего это так называемое обструктивное апноэ, то есть человек пытается делать вдох, но вдоха не происходит, потому что на уровне ротоглотки дыхательные пути перекрыты. Так может быть, например, из-за увеличенных миндалин, а очень часто от этим страдают люди с лишним весом: жир откладывается на стенках дыхательных путей и сужает их просвет, к тому же ослабляет тонус мышц.

Синдром обструктивного апноэ сна — с одной стороны, проблема достаточно распространённая, но с другой — такая, на которую не так сильно обращают внимание. Так как диагноз требует подтверждения методом специализированных исследований, в том числе, возможно, стационарных, и специализированного оборудования, то по данному вопросу люди достаточно редко обращаются за медицинской помощью. И, как правило, редко говорят о том, что у них есть эта проблема Вячеслав Овечкин Пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко

Дыхание прекращается преимущественно секунд на 20–30, но бывает, что и на целые минуты. За это время мозг получает информацию о нехватке кислорода и посылает сигнал усилить тонус мышц. Это называется микропробуждением. Благодаря этому появляется узкий просвет, человек резко вдыхает, и в данном узком просвете это происходит с вибрацией, то есть получается храп. Потом нормальное дыхание восстанавливается, однако, к сожалению, ненадолго, потому что причина проблемы никуда не делась.

Бывает, что остановки дыхания случаются и по 30 раз в час. Существует также гипопноэ. Это то же самое, что и апноэ, только дыхание прекращается не полностью, а частично, то есть просвет дыхательных путей очень узкий. В обоих случаях человек не высыпается, может просыпаться с ощущением удушья. Самое плохое во всём этом — гипоксемия, то есть понижение уровня кислорода в крови. Со временем голодающий мозг начинает хуже работать. Более того, каждый раз, когда дыхание останавливается, повышается давление, отсюда — гипертония и прочие болезни сердца и сосудов.

При синдроме обструктивного апноэ сна люди умирают от остановки сердца, потому что нарушается кровоснабжение именно сердца, и оно не выдерживает. Риск внезапной сердечной смерти повышается Вячеслав Овечкин Пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко

Апноэ и CoViD-19

Логика проста: коронавирус и без того снижает сатурацию, то есть уровень кислорода, а если при этом у человека ещё и апноэ, то это весьма тревожное сочетание обстоятельств. Недавно американские учёные сопоставили тяжесть ковида у людей с нарушениями дыхания во сне и без таковых. При этом учитывали наличие вредных привычек и сопутствующих болезней: ожирения, рака, проблем с сердцем, сосудами, лёгкими. Исследование охватило более 5400 пациентов медицинского центра Кливленда. Всем им делали полисомнографию — исследование сна, при котором датчики фиксируют храп, поток воздуха в дыхательных путях, сатурацию, положение тела, ритм сердца и многое другое. При этом у почти двух тысяч обследованных был положительный результат ПЦР-теста.

Удалось выявить такую тенденцию: среди "положительных" больше людей с апноэ, чем без, среди незаражённых люди с апноэ в меньшинстве. Кроме того, на основе полисомнографии подсчитали в процентном соотношении общее время сна, которое человек проводил с остановившимся (или очень затруднённым) дыханием, а значит, при пониженном содержании кислорода в организме (при сатурации менее 90%). Эту статистику сопоставили с данными о течении ковида у того же человека. Выяснилось, что если такой "бездыханный" сон длится до 12,8% от общего времени сна, то это увеличивает риск госпитализации и смерти от ковида на 31%. Если остановки дыхания занимают ещё больше времени, то, соответственно, уменьшаются и шансы выздороветь после ковида.

При данном заболевании в ночное время нарушается процесс дыхания, падает насыщение крови кислородом, и, естественно, когда мы болеем, этот процесс будет усугубляться. В том числе в ночное время Вячеслав Овечкин Пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко

Как это лечат

Как рассказал Лайфу пульмонолог Вячеслав Овечкин, при апноэ во сне применяют тот же метод, что и при коронавирусной пневмонии, — неинвазивную искусственную вентиляцию лёгких. Речь об устройстве под названием СИПАП-аппарат — это компрессор, который через маску постоянно подаёт в лёгкие воздух под определённым давлением. Врач добавил, что это ещё и помогает бороться с лишним весом.

Это не устраняет причину обструктивного апноэ сна, но размыкает порочный круг, связанный с ожирением, когда человек хочет похудеть, но не может, потому что получает недостаточно кислорода и жировая ткань не расщепляется. А СИПАП-терапия создаёт возможности для похудания Вячеслав Овечкин Пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко

Авторы Адель Романенкова