"Заслуженно получили по щам": В Госдуме назвали плохо организованной провокацией выходку украинских фанатов с флагом РФ в Боснии
Инцидент произошёл во время матча отбора ЧМ-2022, в котором команда Александра Петракова одержала победу со счётом 2:0.
Скриншот © Twitter / TV N1 Sarajevo
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в беседе со Sport24 отреагировал на выходку украинских фанатов с флагом России в Боснии и Герцеговине, за что на них попытались напасть местные болельщики. Об этом пишет Sport24.
"Вот и наказали. Не рой яму другому — сам в неё попадёшь. Для чего это нужно было украинцам? Это плохо организованная провокация, за которую заслуженно получили по щам. Нечего оскорблять наше государство, его флаг и герб", — заявил парламентарий.
Свищев отметил, что никто из наших болельщиков не поступает аналогичным образом с флагом Украины, который похож на шведский. Тем более что в России это незаконно. По мнению депутата, причиной таких выходок является бедность, с которой сталкиваются жители Незалежной.
"Дали по 30 долларов и самые дешёвые билеты, проплатили самый дешёвый хостел — за это они и исполняют. Нормальный человек не поехал бы на такой выезд, едут те, у кого нет ничего. Поехали — за это и наказаны. Это показывает общую ситуацию в украинской экономике", — добавил Свищев.
Ранее Лайф сообщал, болельщики сборной Боснии и Герцеговины напали на фанатов с Украины, которые во время матча показывали перевёрнутый флаг России.
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