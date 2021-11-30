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Путин назвал трагедией последствия "арабской весны"

По словам российского лидера, внешние силы начали использовать трудности в некоторых странах для раскачки ситуации.

30 ноября, 13:19
<p>Фото © Christopher Furlong / Getty Images</p>

Фото © Christopher Furlong / Getty Images

Президент России Владимир Путин назвал "арабскую весну" трагедией для затронутых ею стран. Об этом он сказал на пленарном заседании форума "ВТБ капитала" "Россия зовёт!".

"Ровно десять лет назад весь цивилизованный мир рукоплескал "арабской весне". Где эта "весна"? Кроме трагедии, ведь ничего не произошло. А почему? Потому что начали со стороны использовать объективные трудности в некоторых странах для раскачки ситуации, для построения жизни в этих странах по собственным лекалам", — указал российский лидер.

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Он отметил, что такая же попытка была предпринята в Афганистане и всем хорошо известно, чем она закончилась.

Напомним, Путин с сожалением заметил, что пример Афганистана ничему не учит западных коллег. Российский лидер подчеркнул при этом, что многие партнёры признают ошибку своей политики в этой арабской стране.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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