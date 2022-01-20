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МВД показало, как зять из вирусного ролика про тёщу совершал кражи и как его задержали

Щетинин скрывался от полиции с октября 2021 года, его подозревают в совершении нескольких преступлений. Поймали злоумышленника в одной из саун Краснодара.

20 января, 12:19

Видео краж и задержания зятя из вирусного ролика про тёщу © YouTube / МВД Медиа

МВД опубликовало видео задержания 44-летнего жителя Темрюкского района Краснодарского края Алексея Щетинина, который прославился в "Тиктоке" как мемный зять, к которому тёща бежит пить пиво. Также обнародованы кадры краж, которые попали на камеры.

В ролике запечатлён момент, как злоумышленник обворовывает магазин, забирая деньги из кассы и другие вещи, а также обыскивает чей-то дом. В результате обыска в жилище самого мужчины нашли различные драгоценности.

Тёща героя мема "Будем пить пиво" открестилась от разыскиваемого за кражи и убийство зятя

Тёща героя мема "Будем пить пиво" открестилась от разыскиваемого за кражи и убийство зятя

Напомним, Щетинина подозревают в серии краж, разбое, причинении огнестрельных ранений сотрудникам полиции и убийстве жителя станицы Ахтанизовской. Задержали блогера в одной из саун Краснодара. СК показал кадры допроса злоумышленника. Герой мема "Будем пить пиво" находился в розыске с октября 2021 года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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