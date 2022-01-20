МВД показало, как зять из вирусного ролика про тёщу совершал кражи и как его задержали

МВД опубликовало видео задержания 44-летнего жителя Темрюкского района Краснодарского края Алексея Щетинина, который прославился в "Тиктоке" как мемный зять, к которому тёща бежит пить пиво. Также обнародованы кадры краж, которые попали на камеры.

В ролике запечатлён момент, как злоумышленник обворовывает магазин, забирая деньги из кассы и другие вещи, а также обыскивает чей-то дом. В результате обыска в жилище самого мужчины нашли различные драгоценности.