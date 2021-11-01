Когда люди сталкиваются лицом к лицу с неопределённостью, то единственным выходом оказываются в таких ситуациях гороскопы и предсказания шаманов, так как они могут предложить хоть какую-то понятную картину стабильности в будущем. Так вот, шаман Елена Батыр поделилась своим прогнозом на ноябрь и назвала самые тяжёлые дни месяца.

"Уже сегодня, 1 ноября, сложный день. Это травмоопасный день, и сегодня будет гораздо больше травм, чем в другие дни. Это может произойти дома, на улице или на работе. 4 ноября тоже тяжеловатый день, нервы будут на пределе — люди будут психовать больше, чем обычно", — рассказывает Батыр в беседе с Лайфом.

Но всё не так плохо. Уже 8 ноября шаман предсказывает более удачный и успешный день, по 10 ноября общая тенденция будет нормальная. Если говорить о ситуации с коронавирусом, то с 10 по 20 ноября будут трудные дни, не будет резких скачков, но при этом лучше быть более осторожным. Возможно переполнение клиник, отмечает Батыр. Что же касается ковидных каникул, то какие-то ограничения наполовину сократят после 20-го числа, уверена шаманка. Несмотря на то что середина месяца будет такой довольно трудной, люди, по её мнению, уже с 1 ноября будут находиться в какой-то эйфории.

"Кому-то могут также что-то выплатить, и это также касается и ковидных выплат. А вот 29 ноября будет кризисным днём, самым сложным. И в целом в конце месяца люди будут много думать, рассуждать именно о работе", — предвидит эксперт.