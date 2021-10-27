Блогерша сняла на видео, что тайно гуглит её парень, и фанаты в ужасе сказали ей бежать без оглядки

Блогерша уже давно поняла, что её молодой человек — далеко не принц на белом коне. Но то, что она узнала недавно, вселило в неё животный страх.