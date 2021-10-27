Блогерша сняла на видео, что тайно гуглит её парень, и фанаты в ужасе сказали ей бежать без оглядки
Блогерша уже давно поняла, что её молодой человек — далеко не принц на белом коне. Но то, что она узнала недавно, вселило в неё животный страх.
TikTok-блогерша Челси Рассел последние месяцы переживает непростой период в отношениях со своим молодым человеком. Он постоянно следит за девушкой и домогается её. Бедняжка даже не может принять душ в одиночестве. Но, как выяснилось недавно, это только верхушка айсберга. В середине октября Челси заметила, что парень что-то читает в телефоне и всякий раз уворачивается, чтобы девушка не увидела. Однако блогерше всё же удалось узнать страшный секрет своего избранника.
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На разбитом экране телефона Челси разглядела статью о веществах, которыми можно отравить человека. В нормальных отношениях вряд ли бы это вызвало такой ужас. Но после того, через что прошла Челси, она уже не может быть уверена ни в чём.
Когда девушка выложила ролик у себя в тиктоке jojo_xoxox101, он быстро стал вирусным. И напуганные пользователи посоветовали ей немедленно уезжать от парня подальше.
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Судя по обновлениям Челси в профиле, она послушала советы своих подписчиков и всё-таки уехала из дома. Вот только её парень с решением был не согласен. Он нашёл квартиру, где она была, и стал ломиться в дверь, перепугав и саму девушку, и всех соседей.
WOW-news
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