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Блогерша сняла на видео, что тайно гуглит её парень, и фанаты в ужасе сказали ей бежать без оглядки

Блогерша уже давно поняла, что её молодой человек — далеко не принц на белом коне. Но то, что она узнала недавно, вселило в неё животный страх.

27 октября, 13:50

Кадры из видео © TikTok / jojo_xoxox101

TikTok-блогерша Челси Рассел последние месяцы переживает непростой период в отношениях со своим молодым человеком. Он постоянно следит за девушкой и домогается её. Бедняжка даже не может принять душ в одиночестве. Но, как выяснилось недавно, это только верхушка айсберга. В середине октября Челси заметила, что парень что-то читает в телефоне и всякий раз уворачивается, чтобы девушка не увидела. Однако блогерше всё же удалось узнать страшный секрет своего избранника.

Твой бойфренд-абьюзер, от которого ты никак не можешь уйти, прячет свой телефон. Тогда ты снимаешь экран на камеру, приближаешь и видишь ЭТО

Челси Рассел

Кадры из видео © TikTok / jojo_xoxox101

На разбитом экране телефона Челси разглядела статью о веществах, которыми можно отравить человека. В нормальных отношениях вряд ли бы это вызвало такой ужас. Но после того, через что прошла Челси, она уже не может быть уверена ни в чём.

Кадры из видео © TikTok / jojo_xoxox101

Кадры из видео © TikTok / jojo_xoxox101

Когда девушка выложила ролик у себя в тиктоке jojo_xoxox101, он быстро стал вирусным. И напуганные пользователи посоветовали ей немедленно уезжать от парня подальше.

Подруга, отправь это своим друзьям и семье

_jasmanochoa_

Звони в полицию и добивайтесь запрета на приближение к себе

spacecadet93

Судя по обновлениям Челси в профиле, она послушала советы своих подписчиков и всё-таки уехала из дома. Вот только её парень с решением был не согласен. Он нашёл квартиру, где она была, и стал ломиться в дверь, перепугав и саму девушку, и всех соседей.

Дочку миллионера нашли мёртвой, но её парень уверяет, что всему виной сексуальные ролевые игры

Дочку миллионера нашли мёртвой, но её парень уверяет, что всему виной сексуальные ролевые игры

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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