Дочку миллионера нашли мёртвой, но её парень уверяет, что всему виной сексуальные ролевые игры

22-летняя дочь миллионера из Британии Анна Рид познакомилась с 32-летним Марком Шатцле в Таиланде в феврале 2019 года. У молодых людей быстро закрутился курортный роман, который продолжался и в других странах. Они побывали во Вьетнаме, Сингапуре, ОАЭ, но поездка в Швейцарию оказалась фатальной для юной наследницы. Всего через два месяца после знакомства с Марком её нашли мёртвой в 501-м номере отеля La Palma Au Lac в Муральто.

Фото © Twitter / nypost

Скорую помощь вызвал сам Шатцле и всё это время показательно сотрудничал со следствием. По его версии, Анна умерла во время секса. Якобы девушка любила "пожёстче"

Я накинул ей на шею полотенце и начал целовать её. Но она хотела большего, поэтому я положил руки на полотенце и надавил Марк Шатцле

В подтверждение своей версии, Шатцле убеждал полицейских, что Анна вела весьма развязный образ жизни: любила секс-клубы и обожала выпить. Вот только эта позиция никак не сходится с полученными уликами и показаниями свидетелей. Постояльцы отеля, которые заселились в номера неподалёку накануне, слышали крики из 501-го номера. И с сексуальными утехами возгласы не имели ничего общего.

Я слышал, как бьётся стекло и кто-то швыряется мебелью по комнате. Девушка плакала. Она говорила: "Ты меня убиваешь!" или "Ты мучаешь меня". Я даже думал(а) пойти и сказать что-нибудь, но решил(а), что это слишком опасно один из постояльцев отеля

Фото © Twitter / nypost