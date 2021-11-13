Пять человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Бразилии

Пять человек погибли и ещё 34 получили различные травмы в результате ДТП с автобусом в бразильском штате Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1.

"Туристический автобус перевернулся на шоссе Освальду Крус – Сан-Луис-ду-Парайтинга в субботу. На месте находятся спасатели. Согласно их информации, по меньшей мере пять человек погибли", — говорится в издании.

Кроме того, уточняется, что 34 человека были доставлены в больницу, 12 человек чудом не получили никаких травм.