Пять человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Бразилии
Транспортное средство, перевозившее пассажиров, по неизвестной причине перевернулось на шоссе.
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Пять человек погибли и ещё 34 получили различные травмы в результате ДТП с автобусом в бразильском штате Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1.
"Туристический автобус перевернулся на шоссе Освальду Крус – Сан-Луис-ду-Парайтинга в субботу. На месте находятся спасатели. Согласно их информации, по меньшей мере пять человек погибли", — говорится в издании.
Кроме того, уточняется, что 34 человека были доставлены в больницу, 12 человек чудом не получили никаких травм.
Ранее Лайф писал, что шесть человек погибли в ДТП в Челябинской области. Уточняется, что ещё одному участнику аварии потребовалась госпитализация.
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