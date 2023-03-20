Сенатор подчеркнул значимость встречи Путина и Си Цзиньпина для многополярного мира

Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве является знаковой в условиях крушения однополярного мира. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Совета Федерации РФ Анатолий Широков.

"Сегодняшняя встреча лидеров России и Китая знаковая в условиях нарастающей международной турбулентности и в крушении идеи однополярного мира, которым долго жили Соединённые Штаты Америки и их сателлиты", — сказал он.

По словам сенатора, встреча Путина и Си Цзиньпина гарантирует в уже обозримом будущем переход мира в многополярный, причём два полюса уже обозначены чётко — Россия и Китай. Позиция же США и их союзников по НАТО иная: они готовы пойти на любые риски — военные, финансовые, экономические и политические — ради сохранения однополярного мира. В этом и разница подходов, подчеркнул Широков.

Он назвал принципиально важным событием, когда две страны, защищающие суверенитет и многополярное видение мира, встречаются и обсуждают необходимые вопросы, гармонизируют политику в данном направлении. Так, продолжил сенатор, сегодняшние переговоры означают контакт двух великих держав, которые в дальнейшем поддержат страны, которым надоело господство США и неоколониальная политика, но не хватает сил для борьбы.

"Союз Китая и России даёт возможность такой опоры, то есть это движение большой цивилизации государств к многополярному миру", — подчеркнул он.