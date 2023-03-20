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20 марта, 12:44

Сенатор подчеркнул значимость встречи Путина и Си Цзиньпина для многополярного мира

Сенатор Широков: Встреча Путина и Си Цзиньпина гарантирует создание многополярного мира

Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве является знаковой в условиях крушения однополярного мира. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Совета Федерации РФ Анатолий Широков.

"Сегодняшняя встреча лидеров России и Китая знаковая в условиях нарастающей международной турбулентности и в крушении идеи однополярного мира, которым долго жили Соединённые Штаты Америки и их сателлиты", — сказал он.

По словам сенатора, встреча Путина и Си Цзиньпина гарантирует в уже обозримом будущем переход мира в многополярный, причём два полюса уже обозначены чётко — Россия и Китай. Позиция же США и их союзников по НАТО иная: они готовы пойти на любые риски — военные, финансовые, экономические и политические — ради сохранения однополярного мира. В этом и разница подходов, подчеркнул Широков.

Он назвал принципиально важным событием, когда две страны, защищающие суверенитет и многополярное видение мира, встречаются и обсуждают необходимые вопросы, гармонизируют политику в данном направлении. Так, продолжил сенатор, сегодняшние переговоры означают контакт двух великих держав, которые в дальнейшем поддержат страны, которым надоело господство США и неоколониальная политика, но не хватает сил для борьбы.

"Союз Китая и России даёт возможность такой опоры, то есть это движение большой цивилизации государств к многополярному миру", — подчеркнул он.

Широков также добавил, что Москва всегда принимает дорогих гостей, оказывая им специальные знаки внимания, поддерживает их и помогает. А сегодняшние контакты — встреча с единомышленниками, с которыми нашу страну связывают серьёзные дружеские узы.

"Важнейшая и эпохальная": Эксперт рассказал, чего ожидать от встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве

"Важнейшая и эпохальная": Эксперт рассказал, чего ожидать от встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве

Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию с государственным визитом. По прибытии в столичный аэропорт Внуково он заявил, что Пекин и Москва являются добрыми соседями и надёжными партнёрами. Кортеж китайской делегации из нескольких десятков машин сняли на пути к центру Москвы.

Обложка ©

ТАСС / AP / Eraldo Peres

Ольга Годуненко
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