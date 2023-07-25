Песков: Запад беспрецедентно давил на страны Африки перед саммитом с Россией
Многие африканские страны подвергались беспрецедентному давлению со стороны ряда западных государств, в том числе США и Франции, перед саммитом Россия – Африка, который пройдёт через несколько дней в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Запад пытался воспрепятствовать участию стран Африки в саммите. Такое поведение, как указал представитель Кремля, достойно осуждения.
"Линия США, Франции и других государств должна осуждаться, заслуживает осуждения", — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь добавил, что эти страны не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнёров как для расширения сотрудничества, взаимодействия в различных областях, так и для обсуждения актуальных тем.
Лайф напоминает, что саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Ранее Дмитрий Песков сообщил, что на саммите, в частности, будет идти речь о поставке зерна. Также он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова бесплатно отправлять зерно нуждающимся странам после выхода из сделки. А президент РФ Владимир Путин анонсировал подписание весомых соглашений на саммите Россия – Африка. По итогам будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года.
ТАСС / Бобылев Сергей