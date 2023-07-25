Песков: Запад беспрецедентно давил на страны Африки перед саммитом с Россией

Многие африканские страны подвергались беспрецедентному давлению со стороны ряда западных государств, в том числе США и Франции, перед саммитом Россия – Африка, который пройдёт через несколько дней в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Запад пытался воспрепятствовать участию стран Африки в саммите. Такое поведение, как указал представитель Кремля, достойно осуждения.

"Линия США, Франции и других государств должна осуждаться, заслуживает осуждения", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что эти страны не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнёров как для расширения сотрудничества, взаимодействия в различных областях, так и для обсуждения актуальных тем.