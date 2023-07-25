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25 июля, 09:55

Кремль анонсировал "очень-очень много" двусторонних встреч Путина на саммите Россия – Африка

Песков: Путин проведёт множество двусторонних встреч на саммите Россия – Африка

У Владимира Путина в рамках саммита Россия – Африка в Петербурге запланировано большое количество двусторонних встреч. Также пройдут и многосторонние мероприятия, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"В целом до конца недели чрезвычайно загруженные дни. Это и многосторонние мероприятия в рамках саммита, и двусторонние встречи, коих будет очень-очень много", — сказал Песков в беседе с журналистами.

Он также пообещал, что по ходу конкретного планирования тех или иных встреч президента Кремль будет обновлять информацию.

Политконсультант рассказал, чего ждать от саммита Россия – Африка

Политконсультант рассказал, чего ждать от саммита Россия – Африка

Саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в конце текущей рабочей недели в Санкт-Петербурге. Накануне президент РФ Владимир Путин анонсировал подписание ряда важных соглашений на мероприятиях. По итогам будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства на ближайшие несколько лет.

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ТАСС / ра / The Kremlin Moscow

Александр Юнашев
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