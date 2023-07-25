Кремль анонсировал "очень-очень много" двусторонних встреч Путина на саммите Россия – Африка

У Владимира Путина в рамках саммита Россия – Африка в Петербурге запланировано большое количество двусторонних встреч. Также пройдут и многосторонние мероприятия, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"В целом до конца недели чрезвычайно загруженные дни. Это и многосторонние мероприятия в рамках саммита, и двусторонние встречи, коих будет очень-очень много", — сказал Песков в беседе с журналистами.

Он также пообещал, что по ходу конкретного планирования тех или иных встреч президента Кремль будет обновлять информацию.