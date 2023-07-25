Политконсультант рассказал, чего ждать от саммита Россия – Африка

Африка на данный момент остаётся единственным местом, которое является ареной для мощной политической конкуренции. Как заявил Лайфу политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин, предстоящий саммит Россия – Африка позволит России выстроить диалог со странами Глобального Юга, укрепить отношения и наметить планы по сотрудничеству.

"Африка всегда балансирует между объектностью и субъектностью. Если Россия, Китай, США — субъекты мировой политики, то есть страны, которые субъектами назвать сложно. В Африке при всей сложности и разности государств вопрос субъектности и объектности всегда находится в подвижном состоянии. Поэтому форум Россия – Африка в текущей геополитической ситуации для России является мощным поводом и площадкой для стратегического диалога со странами так называемого Глобального Юга, укрепить отношения и наметить планы на перспективу", — отметил он.

Корякин напомнил, что исторически отношения России и Африки корнями уходят в давние времена и это связано с Абрамом Ганнибалом — прадедом поэта Александра Пушкина. Именно по этой причине Африка органично вписана в российскую культуру, подчеркнул эксперт.

Специалист подчеркнул, что Африка — историческая площадка, в которой Россия присутствовала не как завоеватель, а как спонсор. Товарооборот с континентом сейчас растёт и уже достиг 18 миллиардов долларов в 2022 году, в частности экспорт зерна за этот период — 11,5 миллиона тонн.

"Уже в 2023 [году] только за первые шесть месяцев — 10 миллионов тонн. Это очень важная составляющая в текущей ситуации различных опасений насчёт начала голода и прочего. Вот роль зерна, поставляемого Россией, тем более после объявленного выхода из зерновой сделки, тоже способствует развитию хороших партнёрских отношений", — заявил Корякин.

Он добавил, что в рамках этой зерновой сделки только 3% зерна, поставляемого из портов Украины, отправлялись в отдельные страны Африки, а всё остальное уходило на европейские и американские рынки. Это в том числе станет предметом диалога в рамках предстоящего форума.

"Дополнительный предмет взаимодействия с Африкой — это образование. В России, а до этого в Советском Союзе образование у выходцев из Африки было сильно востребовано. В частности, РУДН имени Патриса Лумумбы не случайно носит такое наименование и в советское время эта практика давала такую мягкую власть для того, чтобы взаимодействовать со странами Африканского континента", — пояснил собеседник Лайфа.

По его словам, сейчас в РФ обучается 35 тысяч студентов, из которых шесть тысяч получают российские стипендии, поэтому тема взаимодействия студентов привела к идее проведения в России в 2024 году Всемирного фестиваля молодёжи.

"Молодёжь растёт, люди занимают карьерные позиции, и здесь очень важная задача не просто провести этот форум, а в последующем работать с его участниками. Имеется в виду и форум Россия – Африка, и Всемирный фестиваль молодёжи. То есть недостаточно только провести эти мероприятия — в последующем все контакты будут требовать дополнительной отработки в конкретных совместных проектах", — подчеркнул Корякин.

В этой связи, по его словам, абсолютно логично выглядит программная статья президента РФ Владимира Путина, посвящённая взаимодействию России и Африки, в которой он обрисовывает историю и перспективы взаимодействия с так называемым Чёрным континентом.

"Без вот этого стратегического видения, без стратегического посыла и не появляются проекты, потому что ты либо идёшь в Африку, либо в Латинскую Америку, или замыкаешься в себе. Тут президент явно даёт понять, что Африка — это стратегический партнёр, это площадка стратегических интересов страны в ситуации глобальной нестабильности. Развитие Африки, экономический подъём — это во многом вопрос безопасности, в том числе для Европы, которая испытывает давление от мигрантов с юга", — заключил политконсультант.