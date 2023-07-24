Путин написал статью для читателей африканских СМИ

Глава государства Владимир Путин написал статью для читателей ведущих африканских СМИ под названием "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего". Она была подготовлена в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"Хотел бы поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений, обозначить направления сотрудничества, приоритетные для совместной работы на предстоящие десятилетия ХХI века", — подчеркнул президент.

Вместе с этим российский лидер подчеркнул, что Россия выступает за предоставление странам Африканского континента достойного места в Совете Безопасности ООН и G20. Москва, по его словам, положительно оценивает повышающийся авторитет африканских государств.