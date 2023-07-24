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23 июля, 23:32

Путин написал статью для читателей африканских СМИ

Путин написал статью для читателей африканских СМИ о видении развития отношений

Глава государства Владимир Путин написал статью для читателей ведущих африканских СМИ под названием "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего". Она была подготовлена в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"Хотел бы поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений, обозначить направления сотрудничества, приоритетные для совместной работы на предстоящие десятилетия ХХI века", — подчеркнул президент.

В ней глава государства упомянул о российско-африканских отношениях и затронул тему зерновой сделки. В частности, Путин заявил, что российская сторона способна заместить поставлявшееся по зерновой сделке украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Также он раскрыл истинную выгоду от сделки для США и Европы.

Вместе с этим российский лидер подчеркнул, что Россия выступает за предоставление странам Африканского континента достойного места в Совете Безопасности ООН и G20. Москва, по его словам, положительно оценивает повышающийся авторитет африканских государств.

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Саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге. По итогам саммита Россия – Африка будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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