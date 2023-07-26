Путин: РФ приветствует стремление Африки к социально-экономической стабильности
Африканский континент сегодня претендует на то, чтобы быть одним из полюсов формирующегося многополярного мира. Об этом в приветственной речи лидерам африканских стран в преддверии саммита Россия – Африка заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Москва планирует продолжать развивать отношения со странами Африки, в том числе по таким направлениям, как торговля, инвестиции и борьба с бедностью. Глава государства также подчеркнул, что Россия приветствует стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу.
В Кремле раскрыли подробности саммита Россия – Африка: Сколько лидеров приедет и с кем проведёт переговоры Путин
Лайф напоминает, что саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Ранее Дмитрий Песков сообщил, что на саммите, в частности, будет идти речь о поставке зерна. А президент РФ Владимир Путин анонсировал подписание весомых соглашений на саммите Россия – Африка. По итогам будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства на ближайшие несколько лет.