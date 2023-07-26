Путин: РФ приветствует стремление Африки к социально-экономической стабильности

Африканский континент сегодня претендует на то, чтобы быть одним из полюсов формирующегося многополярного мира. Об этом в приветственной речи лидерам африканских стран в преддверии саммита Россия – Африка заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Москва планирует продолжать развивать отношения со странами Африки, в том числе по таким направлениям, как торговля, инвестиции и борьба с бедностью. Глава государства также подчеркнул, что Россия приветствует стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу.