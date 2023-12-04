В Австрии сочли безумием возможное принятие Украины в ЕС

Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз является "чистым безумием". Как передаёт пресс-служба Австрийской партии свободы (АПС), с таким заявлением недавно выступила член этой политической фракции в Национальном совете Австрии Петра Штегер.

"Переговоры о вступлении Украины в ЕС — это чистое безумие. Поэтому министр иностранных дел Александр Шалленберг должен срочно прекратить халатное игнорирование фактов и настоять на соблюдении Копенгагенских критериев членства в ЕС", — говорится в обнародованном тексте заявления оппозиционного парламентария.

Она уверена, что со стороны Вены не может быть иной реакции на подобные инициативы, кроме как чёткого "нет". В другом случае, по её словам, это было бы откровенным нарушением общественного договора и капитуляцией перед некоторыми политиками из Брюсселя.

Член нижней палаты австрийского парламента подчеркнула, что Украина не соответствует критериям вступления в Евросоюз, напомнив о повальной коррупции и крайне низком экономическом уровне развития одной из стран бывшего СНГ. Помимо этого, Штегер назвала "неадекватным" верховенство закона на украинской территории.

В то же время законотворец заметила, что невозможность проведения демократических выборов на Украине тоже входит в число причин, по которым членство этого государства в политическом объединении нежелательно. Член АПС также назвала объём денежных средств, которые надо будет потратить на восстановление Незалежной после боевых действий. По её оценкам, эта сумма составит примерно 750 миллиардов евро.