Австрийский полковник назвал черту Армии России, заставшую ВСУ врасплох

Отличная боевая слаженность и учитывание предыдущего опыта позволили российским войскам застать ВСУ врасплох. Об этом в интервью изданию Focus рассказал полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Рейснер.

По его словам, прогресс демонстрируют российская пехота и танковые войска. Также Россия теперь лидирует в радиоэлектронной борьбе, из-за чего "украинцы испытывают трудности в общении друг с другом и больше не могут использовать свои беспилотники". Кроме того, Рейснер высоко оценил работу российской авиации, отметив, что Украине нужна эффективная ПВО.

"Используемые россиянами ударные вертолёты способны атаковать украинские колонны с расстояния до восьми километров. Нужна ПВО для защиты наступающих колонн украинцев, чтобы не позволить вертолётам атаковать их ещё до того, как они доберутся до мест боевого столкновения", — констатировал полковник.