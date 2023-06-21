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Опубликовано 20 июня 2023, 22:35
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Австрийский полковник назвал черту Армии России, заставшую ВСУ врасплох

Полковник ВС Австрии Рейснер: Слаженность российских войск застала ВСУ врасплох

Отличная боевая слаженность и учитывание предыдущего опыта позволили российским войскам застать ВСУ врасплох. Об этом в интервью изданию Focus рассказал полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Рейснер.

По его словам, прогресс демонстрируют российская пехота и танковые войска. Также Россия теперь лидирует в радиоэлектронной борьбе, из-за чего "украинцы испытывают трудности в общении друг с другом и больше не могут использовать свои беспилотники". Кроме того, Рейснер высоко оценил работу российской авиации, отметив, что Украине нужна эффективная ПВО.

"Используемые россиянами ударные вертолёты способны атаковать украинские колонны с расстояния до восьми километров. Нужна ПВО для защиты наступающих колонн украинцев, чтобы не позволить вертолётам атаковать их ещё до того, как они доберутся до мест боевого столкновения", — констатировал полковник.

В Минобороны Украины признали трудности в контрнаступлении ВСУ
В Минобороны Украины признали трудности в контрнаступлении ВСУ

А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал погоду и оборону ВС РФ причиной провала наступления ВСУ. По его словам, украинские силы сталкиваются с жестокими дождями и укреплениями российских войск.

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Минобороны РФ

Лариса Сафронова
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