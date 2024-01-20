Регион

Уведомления отключены

20 января, 14:10

Вето на НАТО и никакого оружия: Премьер Словакии расставил точки над "i" перед визитом на Украину

Премьер-министр Словакии Фицо намерен блокировать членство Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / Szilard Koszticsak

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / Szilard Koszticsak

Правительство Словакии будет блокировать вступление Украины в НАТО, поскольку это бы означало начало третьей мировой войны. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS перед переговорами с коллегой из Незалежной Денисом Шмыгалем, которые назначены на 24 января в Ужгороде.

"Я знаю, с чем иду [на встречу с украинским премьером], я иду с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются", указал Фицо.

Говоря о членстве Украины в Евросоюзе, Фицо заявил, что Братислава уважает это решение, но Киев должен соответствовать определённым условиям. Премьер-министр республики пояснил, что будет пользоваться правом вето и блокировать вступление Украины в НАТО. Встреча глав правительств должна состояться 24 января в Ужгороде. Фицо отметил, что украинская сторона не планирует проводить по её итогам пресс-конференцию.

В Словакии отдали России решающую роль в урегулировании конфликта на Украине
В Словакии отдали России решающую роль в урегулировании конфликта на Украине

Ранее Лайф писал, что Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной, а западное финансирование Киева не поможет Незалежной одержать победу в конфликте. По словам Фицо, нужно перестать отправлять помощь Украине, так как это приводит к тому, что Запад питает надежды, что конфликт ослабит РФ.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • НАТО
  • Словакия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров