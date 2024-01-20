"Тотальный контроль со стороны США": Премьер Словакии заявил, что Украина не является независимой страной
Премьер Словакии Фицо: Киев полностью контролируют США, а у ЕС нет своего мнения
Киев находится под "тотальным контролем и влиянием" США, а Европейский союз ошибается, когда придерживается американской точки зрения об украинском конфликте. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, Незалежная перешла под влияние Вашингтона ещё в 2014 году.
"Украина не является независимой и самостоятельной страной, <...> Евросоюз делает большую ошибку, что не хочет иметь суверенный взгляд на Украину, а согласен только с тем, что говорят США по поводу Украины", — сказал Фицо в эфире телеканала RTVS.
Ранее Фицо заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО. На следующей неделе, 24 января, в Ужгороде состоится его встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая, по словам словацкого премьера, будет интересной.
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