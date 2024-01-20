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19 января, 21:23

В Словакии ужаснулись от действий прошлой власти, отдавшей всё Украине

Министр обороны Калиняк: Словакия осталась без ПВО и компенсации за помощь Киеву

Прошлое Правительство Словакии, оказывая помощь Украине, оставило страну без средств ПВО, боевой авиации и компенсации за поставки. Об этом заявил новый министр обороны республики Роберт Калиняк.

"Прежняя власть оставила нас без собственных систем ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 миллионов на МиГи, также переданные правительством Украине", — заявил он в интервью новостному порталу standard.sk.

Калиняк обвинил прежний кабмин в наличии "качеств мопсов, а не волков". По его словам, Братислава будет требовать восполнения средств ПВО от союзников по НАТО.

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Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо пообещал, что не даст лишить Венгрию права голоса в ЕС. По его словам, лишение права голоса Будапешта в ЕС противоречит представлениям о защите суверенитета и национальных интересов внутри союза.

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X / Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Лариса Сафронова
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