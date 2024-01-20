В Словакии ужаснулись от действий прошлой власти, отдавшей всё Украине

Прошлое Правительство Словакии, оказывая помощь Украине, оставило страну без средств ПВО, боевой авиации и компенсации за поставки. Об этом заявил новый министр обороны республики Роберт Калиняк.

"Прежняя власть оставила нас без собственных систем ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 миллионов на МиГи, также переданные правительством Украине", — заявил он в интервью новостному порталу standard.sk.

Калиняк обвинил прежний кабмин в наличии "качеств мопсов, а не волков". По его словам, Братислава будет требовать восполнения средств ПВО от союзников по НАТО.