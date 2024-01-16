Премьер Словакии пообещал, что не даст лишить Венгрию права голоса в ЕС

Для лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе (ЕС) нужно согласие всех государств – членов объединения, а Словакия никогда на это не пойдёт. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо.

"Пока я буду главой Правительства Словакии, я не соглашусь с нападками на страну за то, что она сражается за свой суверенитет и самостоятельность, даже внутри ЕС", — сказал Фицо на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в Будапеште.