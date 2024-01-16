Премьер Словакии пообещал, что не даст лишить Венгрию права голоса в ЕС
Премьер Словакии Фицо: Никогда не позволю лишить Венгрию права голоса в ЕС
Для лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе (ЕС) нужно согласие всех государств – членов объединения, а Словакия никогда на это не пойдёт. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо.
"Пока я буду главой Правительства Словакии, я не соглашусь с нападками на страну за то, что она сражается за свой суверенитет и самостоятельность, даже внутри ЕС", — сказал Фицо на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в Будапеште.
Глава словацкого правительства также добавил, что для него лишение права голоса Будапешта в ЕС противоречит представлениям о защите суверенитета и национальных интересов внутри союза.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Брюссель может лишить Будапешт права голоса, чтобы согласовать пакет помощи Украине. По словам источников издания, для этого может быть задействована седьмая статья договора о ЕС от 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Напомним, в середине декабря Орбан наложил вето на решение выделить Киеву 50 миллиардов евро военной помощи. Позднее выяснилось, что теперь Брюссель думает, как же помочь Незалежной в обход мнения Будапешта.
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