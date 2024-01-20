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20 января, 17:04

Словакия отменила запрет на сотрудничество с Россией в сфере культуры

Глава Министерства культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики с Россией и Белоруссией в сфере культуры. Об этом сообщила словацкая газета Pravda.

"В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура", сообщил пресс-секретарь главы Минкульта республики Павел Чорба.

В марте 2022 года Минкульт Словакии, главой которого была представительница одной из либеральных партий Наталья Миланова, запретил контакты и сотрудничество с РФ и Белоруссией. Экс-министр пояснила, что республика сделала такой шаг из-за осуждения проведения специальной военной операции на Украине (СВО).

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Объявлены даты проведения 46-го Московского международного кинофестиваля

А ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин распорядился провести Годы культуры России – Китая в 2024–2025 годах. Это сделано в целях дальнейшего развития отношений Москвы и Пекина, а также расширения двусторонних связей в области культуры.

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Дарья Нарыкова
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