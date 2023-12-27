Объявлены даты проведения 46-го Московского международного кинофестиваля

46-й Московский международный кинофестиваль пройдёт с 19 по 26 апреля следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе ММКФ.

"Московский международный кинофестиваль объявляет даты проведения в 2024 году — 46-й ММКФ пройдёт с 19 по 26 апреля. Основной площадкой смотра традиционно станет киноцентр "Октябрь", — говорится в сообщении.

О приёме заявок для участия в конкурсных и внеконкурсных программах будет объявлено позже.

Напомним, что 45-й Московский международный кинофестиваль открыл фильм режиссёра Бориса Хлебникова "Снегирь". Картина была снята по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания". Обладателем главной награды (золотой статуэтки Святого Георгия) стал чилийско-аргентинский фильм "Три брата" режиссёра Франсиско Папарельи.