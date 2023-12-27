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27 декабря, 10:26

Объявлены даты проведения 46-го Московского международного кинофестиваля

Московский международный кинофестиваль в 2024 году пройдёт с 19 по 26 апреля

Главная награда ММКФ — золотая статуэтка Святого Георгия. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Главная награда ММКФ — золотая статуэтка Святого Георгия. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

46-й Московский международный кинофестиваль пройдёт с 19 по 26 апреля следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе ММКФ.

"Московский международный кинофестиваль объявляет даты проведения в 2024 году 46-й ММКФ пройдёт с 19 по 26 апреля. Основной площадкой смотра традиционно станет киноцентр "Октябрь", — говорится в сообщении.

О приёме заявок для участия в конкурсных и внеконкурсных программах будет объявлено позже.

Напомним, что 45-й Московский международный кинофестиваль открыл фильм режиссёра Бориса Хлебникова "Снегирь". Картина была снята по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания". Обладателем главной награды (золотой статуэтки Святого Георгия) стал чилийско-аргентинский фильм "Три брата" режиссёра Франсиско Папарельи.

Фильм LIFE doc "Нюрнберг 2.0" взял заветную статуэтку на фестивале "Линия фронта"
Фильм LIFE doc "Нюрнберг 2.0" взял заветную статуэтку на фестивале "Линия фронта"

Ранее Лайф писал, что документальный фильм LIFE doc "Постковид" получил приз международного кинофестиваля "Крылатый Барс", который состоялся в декабре в Казани. Ленту отметили специальной наградой жюри "За самую интересную и нетривиальную тему".

Ян Поланин
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