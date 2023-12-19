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Фильм LIFE doc "Постковид" получил приз международного фестиваля "Крылатый Барс"

19 декабря, 16:08
<p>Продюсер LIFE doc Райля Сафиулина и автор фильма "Постковид" Ольга Воронянская. Фото © LIFE doc</p>

Продюсер LIFE doc Райля Сафиулина и автор фильма "Постковид" Ольга Воронянская. Фото © LIFE doc

Документальный фильм LIFE doc "Постковид" получил приз международного кинофестиваля "Крылатый Барс", который состоялся в декабре в Казани. Ленту отметили специальной наградой жюри "За самую интересную и нетривиальную тему".

Всего на кинофестиваль было принято 277 киноработ из России, Ирана, Китая, Бразилии и Индонезии. В финал прошли 49 кинокартин в разных номинациях. "Постковид" получил специальную награду жюри "За самую интересную и нетривиальную тему" в номинации "Документальный фильм". Автор фильма — руководитель документальной редакции LIFE doc Ольга Воронянская, продюсеры — Райля Сафиулина и Елизавета Студеникина.

Фильм "Постковид" рассказывает о проблеме, ставшей поистине общемировой. Постковидный синдром уже охватил миллионы человек, а в 2025 году им может заболеть около миллиарда. Тревога, депрессия, бессонница и сильнейшая рассеянность — самые распространённые симптомы постковида. И многие люди недооценивают их опасность.

В социальных сетях Лайфа фильм посмотрело более 1 200 000 человек. Важно, что "Постковид" смотрят не только ради интереса, по отзывам медиков – участников проекта, ленту показывают на разных площадках врачам и студентам как методическое пособие, а пациентам — в качестве мотивации.

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А ранее фильм "Постковид" вошёл в шорт-лист номинантов просветительской премии "Знание" в номинации "За лучший просветительский фильм".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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