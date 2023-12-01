Фильм LIFE doc "Нюрнберг 2.0" взял заветную статуэтку на фестивале "Линия фронта"

Фильм команды LIFE doc "Нюрнберг 2.0: За что будут судить украинских нацистов" одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на Международном фестивале кино и медиапроектов "Линия фронта". Заветную статуэтку получили автор ленты Антон Старков и оператор Андрей Тишин.

Фильм команды LIFE doc "Нюрнберг 2.0: За что будут судить украинских нацистов" победил как лучший полнометражный документальный фильм на фестивале "Линия фронта". Видео © LIFE

Картина является второй из трёх серий документального проекта "Трибунал", рассказывающего о преступлениях киевского режима против человечности, деятельности неонацистских движений на Украине и информационной войне, развязанной Западом против России. Для съёмок "Нюрнберга" наши коллеги отправились в Донбасс вместе с Группой информации по преступлениям против личности (IGCP) во главе с историком Александром Дюковым.

На этот раз задокументированные зверства передадут для предстоящего трибунала, чтобы справедливость могла восторжествовать, а виновные понесли наказание. Автором фильма выступил Антон Старков, оператором — Андрей Тишин, линейным продюсером — Райля Сафиулина, а генпродюсером проекта стала Ольга Рогожина. Истории жертв и свидетелей преступлений нацистов можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте".