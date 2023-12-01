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1 декабря, 17:39

Фильм LIFE doc "Нюрнберг 2.0" взял заветную статуэтку на фестивале "Линия фронта"

<p>Фильм команды LIFE doc<strong style="font-weight: bold;"> </strong>"Нюрнберг 2.0: За что будут судить украинских нацистов" победил в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на Международном фестивале кино и медиапроектов "Линия фронта". Обложка © LIFE / Андрей Тишин</p>

Фильм команды LIFE doc "Нюрнберг 2.0: За что будут судить украинских нацистов" победил в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на Международном фестивале кино и медиапроектов "Линия фронта". Обложка © LIFE / Андрей Тишин

Фильм команды LIFE doc "Нюрнберг 2.0: За что будут судить украинских нацистов" одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на Международном фестивале кино и медиапроектов "Линия фронта". Заветную статуэтку получили автор ленты Антон Старков и оператор Андрей Тишин.

Фильм команды LIFE doc "Нюрнберг 2.0: За что будут судить украинских нацистов" победил как лучший полнометражный документальный фильм на фестивале "Линия фронта". Видео © LIFE

Картина является второй из трёх серий документального проекта "Трибунал", рассказывающего о преступлениях киевского режима против человечности, деятельности неонацистских движений на Украине и информационной войне, развязанной Западом против России. Для съёмок "Нюрнберга" наши коллеги отправились в Донбасс вместе с Группой информации по преступлениям против личности (IGCP) во главе с историком Александром Дюковым.

На этот раз задокументированные зверства передадут для предстоящего трибунала, чтобы справедливость могла восторжествовать, а виновные понесли наказание. Автором фильма выступил Антон Старков, оператором — Андрей Тишин, линейным продюсером — Райля Сафиулина, а генпродюсером проекта стала Ольга Рогожина. Истории жертв и свидетелей преступлений нацистов можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте".

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Напомним, фильм проекта LIFE doc "Нюрнберг 2.0" попал в шорт-лист фестиваля "Линия фронта" 14 ноября. Международный фестиваль "Линия фронта" проводился с 28 ноября по 1 декабря 2023 года в Ростове-на-Дону.

Юрий Лысенко
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