Фильм LIFE doc "Нюрнберг 2.0: За что будут судить украинских нацистов" попал в шорт-лист фестиваля "Линия фронта"

Фильм команды LIFE doc "Нюрнберг 2.0: За что будут судить украинских нацистов" попал в шорт-лист Международного фестиваля кино и медиапроектов "Линия фронта". Эта картина — вторая из трёх серий документального проекта "Трибунал", рассказывающего о преступлениях киевского режима против человечности, деятельности неонацистских движений на Украине и информационной войне, развязанной Западом против России.

Фильм LIFE DOC "Нюрнберг 2.0: За что будут судить украинских нацистов". Видео © VK / LIFE.ru

Для съёмок "Нюрнберга" наши коллеги отправились в Донбасс вместе с Группой информации по преступлениям против личности (IGCP) во главе с историком Александром Дюковым. Факты беззакония украинских нацистов специалисты фиксируют уже на протяжении последних восьми лет.

На этот раз задокументированные зверства передадут для предстоящего трибунала, чтобы справедливость могла восторжествовать, а виновные понесли наказание. Автором фильма выступил Антон Старков, оператором — Андрей Тишин, а генпродюсером проекта стала Ольга Рогожина. Истории жертв и свидетелей преступлений нацистов можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте".

Международный фестиваль "Линия фронта" будет проходить с 28 ноября по 1 декабря 2023 года в Ростове-на-Дону. Основная идея, которая объединит работы, — противостояние борьбы и мира, успеха и неудач как на реальном поле боя, так и в душах героев. Символом мероприятия стал потомственный казак и один из основателей русского кинематографа Александр Ханжонков.

Как сообщал Лайф, первая серия документального проекта "Трибунал" под названием "АЗОВ"*: история IV рейха" посвящена истории создания националистического батальона и рассказывает о его легализации в составе регулярной армии Украины. В фильме также обнародованы откровения тех, кто побывал в застенках самой страшной тюрьмы азовцев — "Библиотеке".