Фильм LIFE doc "Женщины в энергетике" стал победителем международного конкурса "Энергия пера"
Песков и Новак вручили награду коллективу LIFE doc за проект "Женщины в энергетике"
Ольга Воронянская (в центре) получила награду из рук Дмитрия Пескова и Александра Новака. Фото © Фонд "Росконгресс" / Илья Деев
Очередная победа в копилку команды LIFE doc! Фильм "Женщины в энергетике" стал победителем международного конкурса "Энергия пера". Автор проекта, руководитель LIFE doc Ольга Воронянская получила престижную награду из рук пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и вице-премьера Александра Новака. Имена победителей были объявлены на площадке форума "Российская энергетическая неделя".
Всего на конкурсе были представлены 262 проекта из России и 23 из зарубежных стран, представляющих Азию, Африку, Ближний Восток, Европу и Латинскую Америку. Фильм команды LIFE doc был отмечен жюри и вошёл в тройку победителей. Над материалом трудились Ольга Воронянская (автор), Райля Сафиулина (продюсер), Ольга Рогожина (редактор) и Игорь Черкашин (оператор-постановщик).
Энергетика — сфера, где правят мужчины. По крайней мере, так принято думать. Но с каждым годом женщины всё прочнее занимают места в этом клубе. Героини фильма "Женщины в энергетике" успешно справляются с трудностями вахтовой жизни, с лёгкостью покоряют карьерные вершины и с улыбкой противостоят скептически настроенным коллегам мужского пола.
Ранее цикл документальных фильмов Лайфа "1418 дней подвига" отметили благодарностями на Премии Минобороны, а документальный фильм проекта LIFE doc "Новый мир. ЮАР" показали в музее советского полководца Г.К. Жукова в Калужской области. Картину продемонстрировали дипломатам и специалистам по странам Африки.