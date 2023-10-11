Фильм LIFE doc "Женщины в энергетике" стал победителем международного конкурса "Энергия пера"

Очередная победа в копилку команды LIFE doc! Фильм "Женщины в энергетике" стал победителем международного конкурса "Энергия пера". Автор проекта, руководитель LIFE doc Ольга Воронянская получила престижную награду из рук пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и вице-премьера Александра Новака. Имена победителей были объявлены на площадке форума "Российская энергетическая неделя".

Всего на конкурсе были представлены 262 проекта из России и 23 из зарубежных стран, представляющих Азию, Африку, Ближний Восток, Европу и Латинскую Америку. Фильм команды LIFE doc был отмечен жюри и вошёл в тройку победителей. Над материалом трудились Ольга Воронянская (автор), Райля Сафиулина (продюсер), Ольга Рогожина (редактор) и Игорь Черкашин (оператор-постановщик).