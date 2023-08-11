Документальный фильм LIFE doc про ЮАР показали в музее Жукова под Калугой

Документальный фильм проекта LIFE doc "Новый мир. ЮАР" показали в музее советского полководца Г.К. Жукова в Калужской области. Картину продемонстрировали дипломатам и специалистам по странам Африки. Это первая серия из цикла "Новый мир", который посвящён взаимоотношениям России с другими государствами, в том числе с Китаем, Сербией, Индией, Бразилией и Белоруссией.

Документальный фильм LIFE doc "Новый мир. ЮАР". Видео © YouTube / LIFE doc

Серия про ЮАР снималась в феврале 2023 года в Йоханнесбурге и Кейптауне. В ней рассказывается про взаимоотношения РФ и Южно-Африканской Республики, про исторические контакты и отношения людей. В фильме также можно узнать, как живут русские в Африке, какой совместный бизнес строят и за что на континенте так сильно любят нашу страну.

Военный атташе Южно-Африканской Республики и бригадный генерал Вуисиле Сибака на показе фильма "Новый мир. ЮАР" в музее Г.К. Жукова в Калужской области. Фото © Предоставлено LIFE

Место для показа фильма было выбрано неслучайно. Георгий Жуков считается героем для многих жителей ЮАР, особенно среди представителей темнокожего населения страны. Даже спустя почти 80 лет после окончания Второй мировой войны многие жители Южной Африки чтят память о маршале и даже периодически посещают музей, открытый на родине Жукова.

Военный атташе ЮАР Вуисиле Сибака рассказал о впечатлениях от фильма "Новый мир. ЮАР". Видео © Предоставлено LIFE

Посмотреть фильм приехали члены Делового совета Россия – ЮАР, представитель Института Африки Российской академии наук Василий Сидоров, руководитель экономического блока Ассоциации по экономическим связям со странами Африки при МИД РФ Андрей Альбещенко. Вместе с семьёй прибыл военный атташе Южно-Африканской Республики и бригадный генерал Вуисиле Сибака. Показ прошёл в кинозале музея.

"Этот фильм хорошо показал все стороны нашей жизни. Показал улыбки наших людей южноафриканских, показал их открытый нрав, чувство дружбы и взаимной симпатии, которое испытывают друг к другу народы Южной Африки и России", — отметил Сибака.

Документальный фильм LIFE doc "Новый мир. ЮАР" вы можете посмотреть по ссылке.