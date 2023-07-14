Документальный фильм LIFE doc про ЮАР покажут в Москве
В Москве на большом экране покажут документальный фильм "Новый мир. ЮАР", снятый командой LIFE doc. Участники встречи смогут также пообщаться с авторами ленты.
"Южно-Африканская Республика и Россия: казалось бы, сложно найти две более непохожие страны. Но это только на первый взгляд. История наших взаимоотношений началась ещё в царские времена, когда вместе выступили против британского вторжения. В советское время мы помогали бороться против национального угнетения. Сейчас Россия и ЮАР активно развивают совместную торговлю, налаживают культурные связи", — пояснили авторы документалки.
"Новый мир. ЮАР" — это лишь первая серия проекта, в которой авторы расскажут о том, как живут русские в Африке, как строят совместный бизнес и чем Россия заслужила столь большую любовь на южном континенте.
Показ пройдёт в 18:00 в культурном центре "Франкотека" в рамках Ежегодного фестиваля культур стран Африки. Прийти может любой желающий, но на мероприятие необходимо предварительно зарегистрироваться.
Ранее Лайф сообщал, что цикл документальных фильмов Лайфа "1418 дней подвига" отметили благодарностями на Премии Минобороны РФ в области культуры и искусства.
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