Документальный фильм LIFE doc про ЮАР покажут в Москве

В Москве на большом экране покажут документальный фильм "Новый мир. ЮАР", снятый командой LIFE doc. Участники встречи смогут также пообщаться с авторами ленты.

"Южно-Африканская Республика и Россия: казалось бы, сложно найти две более непохожие страны. Но это только на первый взгляд. История наших взаимоотношений началась ещё в царские времена, когда вместе выступили против британского вторжения. В советское время мы помогали бороться против национального угнетения. Сейчас Россия и ЮАР активно развивают совместную торговлю, налаживают культурные связи", — пояснили авторы документалки.

"Новый мир. ЮАР" — это лишь первая серия проекта, в которой авторы расскажут о том, как живут русские в Африке, как строят совместный бизнес и чем Россия заслужила столь большую любовь на южном континенте.

Показ пройдёт в 18:00 в культурном центре "Франкотека" в рамках Ежегодного фестиваля культур стран Африки. Прийти может любой желающий, но на мероприятие необходимо предварительно зарегистрироваться.