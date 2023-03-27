45-й Московский международный кинофестиваль откроется фильмом Бориса Хлебникова "Снегирь"

Новый фильм режиссёра Бориса Хлебникова "Снегирь" откроет 45-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Как рассказали в пресс-службе смотра, премьера состоится 20 апреля.

Картина была снята по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания". Произведение рассказывает о судьбе команды рыболовного судна "Снегирь". Его экипаж — банда морских бродяг, к которым присоединяются два новичка. Все моряки разные, но объединяют их мечты о большом улове и желание вернуться на берег целыми и невредимыми.

"Это большое кино. Не только по масштабу съёмок, в смысле внутренней силы оно большое", — рассказал продюсер фильма Сергей Сельянов.

В фильме сыграли Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Михаил Кремер, Владимир Лукьянчиков. Продюсером помимо Сергея Сельянова выступила также Наталья Дрозд.

"Снегиря" покажут в первый день фестиваля — 20 апреля. Сам он продлится до 27 апреля. А в прокат картина Бориса Хлебникова выйдет 8 июня.