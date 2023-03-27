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27 марта, 11:35

45-й Московский международный кинофестиваль откроется фильмом Бориса Хлебникова "Снегирь"

<p>Обложка © "Снегирь", режиссёр Борис Хлебников, сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/147639/foto/1370655/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Обложка © "Снегирь", режиссёр Борис Хлебников, сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова / kino-teatr.ru

Новый фильм режиссёра Бориса Хлебникова "Снегирь" откроет 45-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Как рассказали в пресс-службе смотра, премьера состоится 20 апреля.

Картина была снята по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания". Произведение рассказывает о судьбе команды рыболовного судна "Снегирь". Его экипаж — банда морских бродяг, к которым присоединяются два новичка. Все моряки разные, но объединяют их мечты о большом улове и желание вернуться на берег целыми и невредимыми.

"Это большое кино. Не только по масштабу съёмок, в смысле внутренней силы оно большое", — рассказал продюсер фильма Сергей Сельянов.

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В фильме сыграли Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Михаил Кремер, Владимир Лукьянчиков. Продюсером помимо Сергея Сельянова выступила также Наталья Дрозд.

"Снегиря" покажут в первый день фестиваля — 20 апреля. Сам он продлится до 27 апреля. А в прокат картина Бориса Хлебникова выйдет 8 июня.

Ранее Лайф рассказывал, что в эстонской Нарве на русскоязычную премьеру "Чебурашки" продали почти все билеты.

Максим Плетнёв
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