Начались съёмки сериала о банде в блокадном Ленинграде
"Рен-ТВ" начал съёмки сериала о малоизвестной странице истории блокадного Ленинграда
Кадр со съёмок. Фото © "Рен-ТВ"
В Санкт-Петербурге начались съёмки 8-серийного остросюжетного исторического детектива "Банда ЗИГ ЗАГ" о малоизвестной странице истории блокадного Ленинграда. Фильм будет снимать компания Star Media Vision по заказу "Рен-ТВ". Автором идеи стал гендиректор телеканала Владимир Тюлин. Он выступает в роли генерального продюсера.
Сериал будет основан на реальных событиях зимы 1941 года. Когда город умирал от голода, там появилась банда, промышлявшая мошенничеством и грабежами. Преступники в основном занимались подделкой продовольственных карточек.
"Мы снимаем исторический проект, масштабный. Центральным в нём будет образ замерзающего города: нестерпимый, невыносимый холод, заснеженные пустые улицы, мгла... И на этом мрачном фоне будет разворачиваться острый, динамичный, яркий сюжет, построенный на жёстком мужском противостоянии", — рассказал режиссёр проекта Виталий Воробьев.
Разработке сценария предшествовала серьёзная работа, которую по заказу "Рен-ТВ" провели историки, получившие доступ к архиву управления ФСБ. Большая часть съёмок пройдёт в Санкт-Петербурге.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка возведут церковь во имя Святой Равноапостольной Нины, посвящённую снятию блокады Ленинграда.