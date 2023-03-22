Начались съёмки сериала о банде в блокадном Ленинграде

В Санкт-Петербурге начались съёмки 8-серийного остросюжетного исторического детектива "Банда ЗИГ ЗАГ" о малоизвестной странице истории блокадного Ленинграда. Фильм будет снимать компания Star Media Vision по заказу "Рен-ТВ". Автором идеи стал гендиректор телеканала Владимир Тюлин. Он выступает в роли генерального продюсера.

Сериал будет основан на реальных событиях зимы 1941 года. Когда город умирал от голода, там появилась банда, промышлявшая мошенничеством и грабежами. Преступники в основном занимались подделкой продовольственных карточек.

"Мы снимаем исторический проект, масштабный. Центральным в нём будет образ замерзающего города: нестерпимый, невыносимый холод, заснеженные пустые улицы, мгла... И на этом мрачном фоне будет разворачиваться острый, динамичный, яркий сюжет, построенный на жёстком мужском противостоянии", — рассказал режиссёр проекта Виталий Воробьев.

Разработке сценария предшествовала серьёзная работа, которую по заказу "Рен-ТВ" провели историки, получившие доступ к архиву управления ФСБ. Большая часть съёмок пройдёт в Санкт-Петербурге.