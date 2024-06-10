"Спартак" и "Динамо" вновь сыграют в одной группе Кубка России по футболу

По итогам состоявшейся жеребьёвки определились составы групп Кубка России по футболу. Команды проведут по шесть игр, дважды сыграя друг с другом.

В группу А попали московское "Динамо", "Спартак", "Крылья Советов" и "Динамо" Махачкала; В группе В встретятся "Локомотив", "Ростов", "Оренбург" и "Химки"; В группе С сыграют "Краснодар", ЦСКА, "Ахмат" и "Пари НН"; А в группе D оказались "Зенит", "Рубин", "Факел" и "Акрон".

Итоги жеребьёвки Кубка России-2024/25. Фото © Telegram / FONBET Кубок России

В прошлом сезоне "Динамо" и "Спартак" также играли в одной группе, обменявшись победами (4:1 и 3:0). Команды встретились в полуфинале Пути регионов, где сильнее оказался "Спартак" (2:0).

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в плей-офф Пути РПЛ. Занявшие третьи места клубы сыграют в Пути регионов.