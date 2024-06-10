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10 июня, 19:23

"Спартак" и "Динамо" вновь сыграют в одной группе Кубка России по футболу

По итогам состоявшейся жеребьёвки определились составы групп Кубка России по футболу. Команды проведут по шесть игр, дважды сыграя друг с другом.

В группу А попали московское "Динамо", "Спартак", "Крылья Советов" и "Динамо" Махачкала;

В группе В встретятся "Локомотив", "Ростов", "Оренбург" и "Химки";

В группе С сыграют "Краснодар", ЦСКА, "Ахмат" и "Пари НН";

А в группе D оказались "Зенит", "Рубин", "Факел" и "Акрон".

Итоги жеребьёвки Кубка России-2024/25. Фото © Telegram / FONBET Кубок России

Итоги жеребьёвки Кубка России-2024/25. Фото © Telegram / FONBET Кубок России

В прошлом сезоне "Динамо" и "Спартак" также играли в одной группе, обменявшись победами (4:1 и 3:0). Команды встретились в полуфинале Пути регионов, где сильнее оказался "Спартак" (2:0).

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По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в плей-офф Пути РПЛ. Занявшие третьи места клубы сыграют в Пути регионов.

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче. Встреча прошла в Минске на стадионе "Динамо".

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Telegram / FONBET Кубок России

Артур Лапсаков
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