Сборная Италии начала защиту титула чемпиона Европы с победы над Албанией

Сборная Италии победила команду Албании в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:1.

Первый гол был забит уже на 22-й секунде, его автором стал албанец Недим Байрами, вошедший в историю. Однако итальянцы быстро пришли в себя: точные удары Алессандро Бастони на 11-й минуте и Николо Барелла на 16-й вывели сборную вперёд и установили окончательный результат.

Помимо Италии и Албании, в группе В выступают команды Испании и Хорватии, которые свой матч также провели 15 июня.

В следующем туре Италия сыграет с Испанией 20 июня. Албания 19 июня встретится с Хорватией. Напомним, сборная Италии является действующим чемпионом Европы.