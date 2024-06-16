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15 июня, 21:05

Сборная Италии начала защиту титула чемпиона Европы с победы над Албанией

Игроки сборной Италии. Обложка © X / Italy

Игроки сборной Италии. Обложка © X / Italy

Сборная Италии победила команду Албании в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:1.

Первый гол был забит уже на 22-й секунде, его автором стал албанец Недим Байрами, вошедший в историю. Однако итальянцы быстро пришли в себя: точные удары Алессандро Бастони на 11-й минуте и Николо Барелла на 16-й вывели сборную вперёд и установили окончательный результат.

Помимо Италии и Албании, в группе В выступают команды Испании и Хорватии, которые свой матч также провели 15 июня.

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В следующем туре Италия сыграет с Испанией 20 июня. Албания 19 июня встретится с Хорватией. Напомним, сборная Италии является действующим чемпионом Европы.

А стартовал чемпионат Европы, который проходит в Германии, накануне, 14 июня. В матче-открытие встретились сборные Германии и Шотландии. Всё завершилось разгромом от хозяев турнира со счётом 5:1.

Артур Лапсаков
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